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Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения - РИА Новости, 22.07.2022
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Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения
Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения - РИА Новости, 22.07.2022
Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения
Правительство расширило список недружественных России стран, в отношении которых принимаются меры противодействия, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:06
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политика
россия
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство расширило список недружественных России стран, в отношении которых принимаются меры противодействия, сообщила пресс-служба кабмина.Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.В документе указано количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России.Так, Греции установили лимит в 34 человека, Дании — 20, ограничение Словакии — 16 человек. Словения и Хорватия больше не могут нанимать местный персонал в свои дипмиссии и консульские учреждения.В мае прошлого года подобные ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.Эти меры предусмотрены президентским указом от 23 апреля 2021 года.Кроме того, в марте 2022-го правительство утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
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политика, россия
10:06 22.07.2022 (обновлено: 18:01 22.07.2022)
 
Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения

Россия внесла пять стран в список недружественных государств с ограничениями для посольств

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство расширило список недружественных России стран, в отношении которых принимаются меры противодействия, сообщила пресс-служба кабмина.
Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
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Вчера, 17:39Инфографика
Какие страны Россия признала недружественными
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В документе указано количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России.
Так, Греции установили лимит в 34 человека, Дании — 20, ограничение Словакии — 16 человек. Словения и Хорватия больше не могут нанимать местный персонал в свои дипмиссии и консульские учреждения.
"Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться", — говорится в сообщении.
В мае прошлого года подобные ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.
Эти меры предусмотрены президентским указом от 23 апреля 2021 года.
Кроме того, в марте 2022-го правительство утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
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