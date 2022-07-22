https://ria.ru/20220722/strany-1804191385.html
Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения
Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения - РИА Новости, 22.07.2022
Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения
Правительство расширило список недружественных России стран, в отношении которых принимаются меры противодействия, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:06
2022-07-22T10:06
2022-07-22T18:01
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_0:72:2001:1197_1920x0_80_0_0_19d03195d9125315752556f73c44a57e.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство расширило список недружественных России стран, в отношении которых принимаются меры противодействия, сообщила пресс-служба кабмина.Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.В документе указано количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России.Так, Греции установили лимит в 34 человека, Дании — 20, ограничение Словакии — 16 человек. Словения и Хорватия больше не могут нанимать местный персонал в свои дипмиссии и консульские учреждения.В мае прошлого года подобные ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.Эти меры предусмотрены президентским указом от 23 апреля 2021 года.Кроме того, в марте 2022-го правительство утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
https://ria.ru/20220603/rossiya-1792947974.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_154:0:1845:1268_1920x0_80_0_0_33bc5647433960581de6396c259fdb84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия
10:06 22.07.2022 (обновлено: 18:01 22.07.2022)
Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения
Россия внесла пять стран в список недружественных государств с ограничениями для посольств
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Правительство расширило список недружественных России стран, в отношении которых принимаются меры противодействия, сообщила
пресс-служба кабмина.
В документе указано количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России
.
Так, Греции установили лимит в 34 человека, Дании — 20, ограничение Словакии — 16 человек. Словения и Хорватия больше не могут нанимать местный персонал в свои дипмиссии и консульские учреждения.
"Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться", — говорится в сообщении.
В мае прошлого года подобные ограничения ввели в отношении дипмиссий США
и Чехии
.
Эти меры предусмотрены президентским указом от 23 апреля 2021 года.
Кроме того, в марте 2022-го правительство утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.