https://ria.ru/20220722/strany-1804191385.html

Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения

Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения - РИА Новости, 22.07.2022

Расширен список недружественных стран, к которым применяются ограничения

Правительство расширило список недружественных России стран, в отношении которых принимаются меры противодействия, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:06

2022-07-22T10:06

2022-07-22T18:01

политика

россия

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Правительство расширило список недружественных России стран, в отношении которых принимаются меры противодействия, сообщила пресс-служба кабмина.Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.В документе указано количество сотрудников, которое посольства и консульства этих государств могут принять на работу в России.Так, Греции установили лимит в 34 человека, Дании — 20, ограничение Словакии — 16 человек. Словения и Хорватия больше не могут нанимать местный персонал в свои дипмиссии и консульские учреждения.В мае прошлого года подобные ограничения ввели в отношении дипмиссий США и Чехии.Эти меры предусмотрены президентским указом от 23 апреля 2021 года.Кроме того, в марте 2022-го правительство утвердило список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В нем 48 участников: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, все страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.

https://ria.ru/20220603/rossiya-1792947974.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия