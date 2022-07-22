Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: став премьером, Трасс продолжит воинственно относиться к России - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/trass-1804224607.html
Эксперт: став премьером, Трасс продолжит воинственно относиться к России
Эксперт: став премьером, Трасс продолжит воинственно относиться к России - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперт: став премьером, Трасс продолжит воинственно относиться к России
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прошедшая в финал выборов на пост нового премьер-министра, продолжит воинственно настроенную политику подавшего в отставку... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T12:34
2022-07-22T12:37
в мире
лиз трасс
борис джонсон
сергей лавров
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_d4441153d155c31ee8750f7fc21bb21e.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прошедшая в финал выборов на пост нового премьер-министра, продолжит воинственно настроенную политику подавшего в отставку Бориса Джонсона в отношении России в случае избрания на должность, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул."По вопросу конфликта на Украине Лиз Трасс, министр иностранных дел при Борисе Джонсоне, несомненно, ястреб, как Борис. Она ближайший союзник администрации Байдена на этой стороне Атлантики. Она занимала и занимает лидирующую позицию в НАТО по отправке оружия на Украину и обучению украинских военнослужащих", - сказал он РИА Новости.Еще до начала конфликта Трасс имела напряженные отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым, и сейчас она занимает позицию, близкую к крайней позиции польского правительства, отмечает эксперт.Об этом, по его словам, говорят её резкие высказывания о том, что Великобритания не остановится, пока Россия "не расплатится за содеянное", а также заявление о поддержке всех британцев, решивших поехать воевать на Украину, от которого она, правда, быстро отказалась.Другими словами, позиция Великобритании в отношении России не изменится, и заявления о том, что Британия делает для Украины больше, чем любая другая страна в Евросоюзе, продолжатся, ведь именно благодаря Украине Трасс вышла на мировую арену, полагает Коул.В среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены Консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. -0-
https://ria.ru/20220721/britaniya-1803990727.html
https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1803944317.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772127836_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_1eb763e9216b908dab6ee47cb0cae6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лиз трасс, борис джонсон, сергей лавров, россия, великобритания
12:34 22.07.2022 (обновлено: 12:37 22.07.2022)
 
Эксперт: став премьером, Трасс продолжит воинственно относиться к России

Эксперт Фрэнсис Коул: став премьером, Трасс продолжит воинственно относиться к России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прошедшая в финал выборов на пост нового премьер-министра, продолжит воинственно настроенную политику подавшего в отставку Бориса Джонсона в отношении России в случае избрания на должность, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул.
"По вопросу конфликта на Украине Лиз Трасс, министр иностранных дел при Борисе Джонсоне, несомненно, ястреб, как Борис. Она ближайший союзник администрации Байдена на этой стороне Атлантики. Она занимала и занимает лидирующую позицию в НАТО по отправке оружия на Украину и обучению украинских военнослужащих", - сказал он РИА Новости.
У официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 12:55
В Кремле надеются на более взвешенную риторику у нового премьера Британии
Еще до начала конфликта Трасс имела напряженные отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым, и сейчас она занимает позицию, близкую к крайней позиции польского правительства, отмечает эксперт.
Об этом, по его словам, говорят её резкие высказывания о том, что Великобритания не остановится, пока Россия "не расплатится за содеянное", а также заявление о поддержке всех британцев, решивших поехать воевать на Украину, от которого она, правда, быстро отказалась.
Другими словами, позиция Великобритании в отношении России не изменится, и заявления о том, что Британия делает для Украины больше, чем любая другая страна в Евросоюзе, продолжатся, ведь именно благодаря Украине Трасс вышла на мировую арену, полагает Коул.
Официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 08:00
"Держись Америки, не бросай Украину": Борис Джонсон оставил политзавещание
В среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены Консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. -0-
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 09:39
Великобритания ввела новые санкции против России
 
В миреЛиз ТрассБорис ДжонсонСергей ЛавровРоссияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала