https://ria.ru/20220722/trass-1804224607.html

Эксперт: став премьером, Трасс продолжит воинственно относиться к России

Эксперт: став премьером, Трасс продолжит воинственно относиться к России - РИА Новости, 22.07.2022

Эксперт: став премьером, Трасс продолжит воинственно относиться к России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прошедшая в финал выборов на пост нового премьер-министра, продолжит воинственно настроенную политику подавшего в отставку... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:34

2022-07-22T12:34

2022-07-22T12:37

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БРЮССЕЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, прошедшая в финал выборов на пост нового премьер-министра, продолжит воинственно настроенную политику подавшего в отставку Бориса Джонсона в отношении России в случае избрания на должность, считает бывший высокопоставленный госслужащий ЕС Фрэнсис Коул."По вопросу конфликта на Украине Лиз Трасс, министр иностранных дел при Борисе Джонсоне, несомненно, ястреб, как Борис. Она ближайший союзник администрации Байдена на этой стороне Атлантики. Она занимала и занимает лидирующую позицию в НАТО по отправке оружия на Украину и обучению украинских военнослужащих", - сказал он РИА Новости.Еще до начала конфликта Трасс имела напряженные отношения с главой МИД России Сергеем Лавровым, и сейчас она занимает позицию, близкую к крайней позиции польского правительства, отмечает эксперт.Об этом, по его словам, говорят её резкие высказывания о том, что Великобритания не остановится, пока Россия "не расплатится за содеянное", а также заявление о поддержке всех британцев, решивших поехать воевать на Украину, от которого она, правда, быстро отказалась.Другими словами, позиция Великобритании в отношении России не изменится, и заявления о том, что Британия делает для Украины больше, чем любая другая страна в Евросоюзе, продолжатся, ведь именно благодаря Украине Трасс вышла на мировую арену, полагает Коул.В среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены Консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. -0-

https://ria.ru/20220721/britaniya-1803990727.html

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, сергей лавров, россия, великобритания