https://ria.ru/20220722/stress-1804029055.html

Треть россиян испытывают стресс после выхода из отпуска

Треть россиян испытывают стресс после выхода из отпуска - РИА Новости, 22.07.2022

Треть россиян испытывают стресс после выхода из отпуска

Трое из десяти россиян испытывают стресс, выходя из отпуска, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T04:42

2022-07-22T04:42

2022-07-22T04:42

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое из десяти россиян испытывают стресс, выходя из отпуска, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Основные причины стресса, по словам опрошенных, — необходимость наверстывать упущенное и неловкость перед коллегами, которые подхватывали работу.Выяснилось, что женщины чаще мужчин чувствуют беспокойство в первые дни после выхода на работу (35 и 28 процентов соответственно). Реже всего на постотпускной синдром жалуются россияне старше 45 лет и те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц.Среди представителей профессиональных групп наиболее подвержены стрессу после отдыха врачи и HR-менеджеры (по 42 процента), отмечается в результатах исследованиях. Также в список вошли маркетологи, менеджеры по продажам и бухгалтеры.

https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803838614.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы, работа, стресс, исследование