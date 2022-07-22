https://ria.ru/20220722/stress-1804029055.html
Треть россиян испытывают стресс после выхода из отпуска
Треть россиян испытывают стресс после выхода из отпуска - РИА Новости, 22.07.2022
Треть россиян испытывают стресс после выхода из отпуска
Трое из десяти россиян испытывают стресс, выходя из отпуска, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T04:42
2022-07-22T04:42
2022-07-22T04:42
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое из десяти россиян испытывают стресс, выходя из отпуска, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Основные причины стресса, по словам опрошенных, — необходимость наверстывать упущенное и неловкость перед коллегами, которые подхватывали работу.Выяснилось, что женщины чаще мужчин чувствуют беспокойство в первые дни после выхода на работу (35 и 28 процентов соответственно). Реже всего на постотпускной синдром жалуются россияне старше 45 лет и те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц.Среди представителей профессиональных групп наиболее подвержены стрессу после отдыха врачи и HR-менеджеры (по 42 процента), отмечается в результатах исследованиях. Также в список вошли маркетологи, менеджеры по продажам и бухгалтеры.
https://ria.ru/20220721/puteshestviya-1803838614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, работа, стресс, исследование
Треть россиян испытывают стресс после выхода из отпуска
SuperJob: треть россиян испытывают стресс после выхода на работу после отпуска
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Трое из десяти россиян испытывают стресс, выходя из отпуска, говорится в исследовании SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Основные причины стресса, по словам опрошенных, — необходимость наверстывать упущенное и неловкость перед коллегами, которые подхватывали работу.
Выяснилось, что женщины чаще мужчин чувствуют беспокойство в первые дни после выхода на работу (35 и 28 процентов соответственно). Реже всего на постотпускной синдром жалуются россияне старше 45 лет и те, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц.
Среди представителей профессиональных групп наиболее подвержены стрессу после отдыха врачи и HR-менеджеры (по 42 процента), отмечается в результатах исследованиях. Также в список вошли маркетологи, менеджеры по продажам и бухгалтеры.