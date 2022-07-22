https://ria.ru/20220722/stavka-1804350309.html
ЦБ резко снизил ставку: что будет с ценами, ипотекой и рублем
ЦБ резко снизил ставку: что будет с ценами, ипотекой и рублем - РИА Новости, 22.07.2022
ЦБ резко снизил ставку: что будет с ценами, ипотекой и рублем
Банк России опустил ключевую ставку с 9,5 до восьми процентов годовых. Агрессивный шаг регулятора удивил многих — ждали минус от 0,5 до одного процентного... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:28
2022-07-22T18:28
2022-07-22T18:45
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
россия
ключевая ставка
инфляция
рубль
доллар
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банк России опустил ключевую ставку с 9,5 до восьми процентов годовых. Агрессивный шаг регулятора удивил многих — ждали минус от 0,5 до одного процентного пункта. В ЦБ указали на низкие темпы прироста потребительских цен и ослабление инфляционных ожиданий. Однако ситуация в экономике остается сложной. Как теперь изменятся курс рубля, кредиты и ипотечный рынок — в материале РИА Новости.Резкое снижениеВ конце февраля ЦБ поднял ставку сразу до 20 процентов на фоне антироссийских санкций и обвала рубля. По мере того как ситуация стабилизировалась, ставку снижали — с апреля.К июню она достигла 9,5 процента с прогнозом на дальнейшее уменьшение. Большинство аналитиков предсказывали плавную корректировку. Однако на июльском заседании ЦБ срезал сразу полтора процентных пункта."Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. <...> Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне", — говорится в заявлении ЦБ. Также там подчеркнули, что внешние условия остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.Инфляция и спросСреднесрочный прогноз ЦБ по годовой инфляции — 12-15 процентов. На данный момент получается 15-16.В марте-апреле цены росли стремительно. А в июне даже зафиксировали дефляцию на 0,35 процента по отношению к майским показателям."Более того, в августе-сентябре дефляция, видимо, усилится, потому что в продажу пойдет урожай, а подорожание авиабилетов прекратится из-за спада спроса — в августе закончится отпускной сезон. В итоге предположения о 12 процентах годовых видятся сейчас более логичными, чем 17", — рассуждает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.С этой точки зрения с ключевой ставкой вообще можно было бы ничего не делать или опустить ее незначительно — на 0,5 процента — и закрепить результат, отмечает Ксения Артемьева, операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер".Резко опуская ставку, ЦБ пытается оживить экономику, подтверждает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Снизятся кредитные проценты как для корпораций, так и для физических лиц, стимулируя и производство, и спрос.Удешевление ипотекиИпотечный рынок России сильно просел: кредиты стали недоступными. Владимир Путин поручил к августу вернуть темпы роста ипотечного портфеля к прошлогоднему уровню, а без низкой ставки это нереально.Спрос на кредиты повысился уже в мае, после мартовского коллапса. Тогда банки выдали 2,5 миллиона займов (на 20 процентов больше, чем в апреле) общей суммой 441,5 миллиарда рублей (плюс 23 процента относительно показателя предыдущего месяца). Прибавили все сегменты, кроме ипотечного."Сейчас сложный период для крупных покупок, люди выжидают. Скорее всего, оживление произойдет с улучшением условий по льготной ипотеке, которую обсуждают в правительстве, и когда под давлением низкого спроса уменьшатся цены", — полагает Артемьева.Курс рубляЕще одной причиной, побудившей регулятора принять столь радикальное решение, аналитики называют чересчур укрепившийся рубль. Это снижает стоимость импортных товаров и замедляет инфляцию, но вместе с тем бьет по выручке экспортеров.По мнению специалистов, оптимален диапазон, обозначенный ранее правительством, — 70-80 рублей за доллар. Это соответствует интересам и бизнеса, и бюджета, и граждан.Аналитики предполагают, что ослабление начнется осенью, а к концу года доллар поднимется до 70 рублей. К тому же скажется активизация параллельного импорта. С другой стороны, ЦБ предупредил о рисках глобальной рецессии: это дополнительно сократит внешний спрос на российский экспорт.
https://radiosputnik.ria.ru/20220722/nabiullina-1804314143.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия, ключевая ставка, инфляция, рубль, доллар, кредиты
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банк России опустил ключевую ставку с 9,5 до восьми процентов годовых. Агрессивный шаг регулятора удивил многих — ждали минус от 0,5 до одного процентного пункта. В ЦБ указали на низкие темпы прироста потребительских цен и ослабление инфляционных ожиданий. Однако ситуация в экономике остается сложной. Как теперь изменятся курс рубля, кредиты и ипотечный рынок — в материале РИА Новости.
В конце февраля ЦБ поднял ставку сразу до 20 процентов на фоне антироссийских санкций и обвала рубля. По мере того как ситуация стабилизировалась, ставку снижали — с апреля.
К июню она достигла 9,5 процента с прогнозом на дальнейшее уменьшение. Большинство аналитиков предсказывали плавную корректировку. Однако на июльском заседании ЦБ срезал сразу полтора процентных пункта.
"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. <...> Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне", — говорится в заявлении ЦБ. Также там подчеркнули, что внешние условия остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.
Среднесрочный прогноз ЦБ по годовой инфляции — 12-15 процентов. На данный момент получается 15-16.
В марте-апреле цены росли стремительно. А в июне даже зафиксировали дефляцию на 0,35 процента по отношению к майским показателям.
"Более того, в августе-сентябре дефляция, видимо, усилится, потому что в продажу пойдет урожай, а подорожание авиабилетов прекратится из-за спада спроса — в августе закончится отпускной сезон. В итоге предположения о 12 процентах годовых видятся сейчас более логичными, чем 17", — рассуждает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.
С этой точки зрения с ключевой ставкой вообще можно было бы ничего не делать или опустить ее незначительно — на 0,5 процента — и закрепить результат, отмечает Ксения Артемьева, операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер".
Однако, продолжает она, регулятора сейчас волнуют не только цены. Главная задача — стимулировать потребительскую активность и удешевить кредиты для бизнеса и населения, чтобы перезапустить экономику, дать импульс на дальнейшее развитие. Изоляция от глобальных рынков означает, что восстановление внутри страны будет медленным.
Резко опуская ставку, ЦБ пытается оживить экономику, подтверждает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Снизятся кредитные проценты как для корпораций, так и для физических лиц, стимулируя и производство, и спрос.
Ипотечный рынок России сильно просел: кредиты стали недоступными. Владимир Путин поручил к августу вернуть темпы роста ипотечного портфеля к прошлогоднему уровню, а без низкой ставки это нереально.
Спрос на кредиты повысился уже в мае, после мартовского коллапса. Тогда банки выдали 2,5 миллиона займов (на 20 процентов больше, чем в апреле) общей суммой 441,5 миллиарда рублей (плюс 23 процента относительно показателя предыдущего месяца). Прибавили все сегменты, кроме ипотечного.
"Сейчас сложный период для крупных покупок, люди выжидают. Скорее всего, оживление произойдет с улучшением условий по льготной ипотеке, которую обсуждают в правительстве, и когда под давлением низкого спроса уменьшатся цены", — полагает Артемьева.
По словам Переславского, ставки по вкладам и кредитам снизятся примерно на полтора процента. "Но неизбежны отклонения. Банки готовы на большее ради привлечения дополнительных средств клиентов — самым лояльным заемщикам могут предложить и по восемь процентов годовых — как минимум по ипотеке", — уточняет он.
Еще одной причиной, побудившей регулятора принять столь радикальное решение, аналитики называют чересчур укрепившийся рубль. Это снижает стоимость импортных товаров и замедляет инфляцию, но вместе с тем бьет по выручке экспортеров.
"Невыгодно для бюджета: треть его доходов формируется за счет нефтегазовых поступлений, а среднегодовой курс доллара заложен на уровне 72 рублей. Удешевление займов — шаг в сторону ослабления национальной валюты", — поясняет Артемьева.
По мнению специалистов, оптимален диапазон, обозначенный ранее правительством, — 70-80 рублей за доллар. Это соответствует интересам и бизнеса, и бюджета, и граждан.
Аналитики предполагают, что ослабление начнется осенью, а к концу года доллар поднимется до 70 рублей. К тому же скажется активизация параллельного импорта. С другой стороны, ЦБ предупредил о рисках глобальной рецессии: это дополнительно сократит внешний спрос на российский экспорт.