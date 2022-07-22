https://ria.ru/20220722/stavka-1804350309.html

ЦБ резко снизил ставку: что будет с ценами, ипотекой и рублем

ЦБ резко снизил ставку: что будет с ценами, ипотекой и рублем - РИА Новости, 22.07.2022

ЦБ резко снизил ставку: что будет с ценами, ипотекой и рублем

Банк России опустил ключевую ставку с 9,5 до восьми процентов годовых. Агрессивный шаг регулятора удивил многих — ждали минус от 0,5 до одного процентного... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:28

2022-07-22T18:28

2022-07-22T18:45

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

россия

ключевая ставка

инфляция

рубль

доллар

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банк России опустил ключевую ставку с 9,5 до восьми процентов годовых. Агрессивный шаг регулятора удивил многих — ждали минус от 0,5 до одного процентного пункта. В ЦБ указали на низкие темпы прироста потребительских цен и ослабление инфляционных ожиданий. Однако ситуация в экономике остается сложной. Как теперь изменятся курс рубля, кредиты и ипотечный рынок — в материале РИА Новости.Резкое снижениеВ конце февраля ЦБ поднял ставку сразу до 20 процентов на фоне антироссийских санкций и обвала рубля. По мере того как ситуация стабилизировалась, ставку снижали — с апреля.К июню она достигла 9,5 процента с прогнозом на дальнейшее уменьшение. Большинство аналитиков предсказывали плавную корректировку. Однако на июльском заседании ЦБ срезал сразу полтора процентных пункта."Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. <...> Инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне", — говорится в заявлении ЦБ. Также там подчеркнули, что внешние условия остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.Инфляция и спросСреднесрочный прогноз ЦБ по годовой инфляции — 12-15 процентов. На данный момент получается 15-16.В марте-апреле цены росли стремительно. А в июне даже зафиксировали дефляцию на 0,35 процента по отношению к майским показателям."Более того, в августе-сентябре дефляция, видимо, усилится, потому что в продажу пойдет урожай, а подорожание авиабилетов прекратится из-за спада спроса — в августе закончится отпускной сезон. В итоге предположения о 12 процентах годовых видятся сейчас более логичными, чем 17", — рассуждает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.С этой точки зрения с ключевой ставкой вообще можно было бы ничего не делать или опустить ее незначительно — на 0,5 процента — и закрепить результат, отмечает Ксения Артемьева, операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер".Резко опуская ставку, ЦБ пытается оживить экономику, подтверждает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Снизятся кредитные проценты как для корпораций, так и для физических лиц, стимулируя и производство, и спрос.Удешевление ипотекиИпотечный рынок России сильно просел: кредиты стали недоступными. Владимир Путин поручил к августу вернуть темпы роста ипотечного портфеля к прошлогоднему уровню, а без низкой ставки это нереально.Спрос на кредиты повысился уже в мае, после мартовского коллапса. Тогда банки выдали 2,5 миллиона займов (на 20 процентов больше, чем в апреле) общей суммой 441,5 миллиарда рублей (плюс 23 процента относительно показателя предыдущего месяца). Прибавили все сегменты, кроме ипотечного."Сейчас сложный период для крупных покупок, люди выжидают. Скорее всего, оживление произойдет с улучшением условий по льготной ипотеке, которую обсуждают в правительстве, и когда под давлением низкого спроса уменьшатся цены", — полагает Артемьева.Курс рубляЕще одной причиной, побудившей регулятора принять столь радикальное решение, аналитики называют чересчур укрепившийся рубль. Это снижает стоимость импортных товаров и замедляет инфляцию, но вместе с тем бьет по выручке экспортеров.По мнению специалистов, оптимален диапазон, обозначенный ранее правительством, — 70-80 рублей за доллар. Это соответствует интересам и бизнеса, и бюджета, и граждан.Аналитики предполагают, что ослабление начнется осенью, а к концу года доллар поднимется до 70 рублей. К тому же скажется активизация параллельного импорта. С другой стороны, ЦБ предупредил о рисках глобальной рецессии: это дополнительно сократит внешний спрос на российский экспорт.

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/nabiullina-1804314143.html

https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803890057.html

https://realty.ria.ru/20220722/vtorichka-1804322266.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, центральный банк рф (цб рф), ипотека, россия, ключевая ставка, инфляция, рубль, доллар, кредиты