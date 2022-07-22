https://ria.ru/20220722/stambul-1804422736.html

Спецоперация, 22 июля: продуктовая сделка в Стамбуле

Спецоперация, 22 июля: продуктовая сделка в Стамбуле - РИА Новости, 22.07.2022

Спецоперация, 22 июля: продуктовая сделка в Стамбуле

В пятницу РФ и ООН в Стамбуле подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Сделка призвана решить... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T22:09

2022-07-22T22:09

2022-07-22T22:09

сергей шойгу

антониу гутерреш

андрей белоусов

россия

стамбул

украина

оон

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В пятницу РФ и ООН в Стамбуле подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Сделка призвана решить проблемы логистики и оплаты за российские ресурсы и тем самым предотвратить мировой продовольственный кризис.Соглашения в СтамбулеМинистр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, где встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи был подписан меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, с российской стороны документ подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Меморандум будет действовать три года, его главная задача - обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки.Также было подписан документ о содействии вывозу украинского зерна. Шойгу заявил, что вывоз зерна через украинские черноморские порты по соглашению о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна может начаться в ближайшие дни.Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сделку, заявил, что подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчёркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию. Он также подчеркнул, что благодаря усилиям российской делегации удалось сохранить деполитизированный характер договоренностей в достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки", а также отметил, что РФ рассчитывает, что в предстоящий период будут приняты все необходимые усилия для эффективного выполнения достигнутых соглашений.Шойгу встретился с ЭрдоганомШойгу также провел в Стамбуле встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним, в частности, обстановку в Черноморском регионе и на Украине.Также состоялся разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов.Кроме того, в ходе выступления на церемонии подписания продуктовой сделки Эрдоган заявил, что считает: конфликт на Украине завершится за переговорным столом, а также что Турция надеется на скорый мир на Украине, поскольку тут не будет проигравших.Ход операцииВооруженные силы РФ высокоточным оружием уничтожили на Украине четыре пусковых установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных Киеву из США, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.По данным Минобороны, две пусковые установки HIMARS ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка - на восточной окраине Константиновки, все это находится на подконтрольной Киеву территории ДНР.Российские артиллеристы уничтожили за сутки четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30.Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка в ДНР. Кроме того, было перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области.Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразили пункты управления, склады, а также зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" украинских войск. Кроме того, оперативно-тактической авиацией была уничтожена пусковая установка ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки (ДНР).ВКС России высокоточным оружием уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской мотопехотной бригады в Николаеве, потери противника составили до 30 человек, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220722/dosmotr-1804357895.html

https://ria.ru/20220722/ukraina-1804332077.html

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сергей шойгу, антониу гутерреш, андрей белоусов, россия, стамбул, украина, оон, войска воздушно-космической обороны, бук (зенитный ракетный комплекс)