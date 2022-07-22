Спецоперация, 22 июля: продуктовая сделка в Стамбуле
Спецоперация, 22 июля: продуктовая сделка в Стамбуле
© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Стамбуле с министром обороны Турции Хулуси Акаром
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи в Стамбуле с министром обороны Турции Хулуси Акаром
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В пятницу РФ и ООН в Стамбуле подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Сделка призвана решить проблемы логистики и оплаты за российские ресурсы и тем самым предотвратить мировой продовольственный кризис.
Соглашения в Стамбуле
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Стамбул, где встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. В ходе встречи был подписан меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, с российской стороны документ подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Меморандум будет действовать три года, его главная задача - обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки.
Также было подписан документ о содействии вывозу украинского зерна. Шойгу заявил, что вывоз зерна через украинские черноморские порты по соглашению о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна может начаться в ближайшие дни.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сделку, заявил, что подписание в Стамбуле документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна подчёркивает искусственный характер попыток Запада свалить вину за проблемы с продовольствием на Россию. Он также подчеркнул, что благодаря усилиям российской делегации удалось сохранить деполитизированный характер договоренностей в достигнутой в Стамбуле "продуктовой сделки", а также отметил, что РФ рассчитывает, что в предстоящий период будут приняты все необходимые усилия для эффективного выполнения достигнутых соглашений.
Шойгу встретился с Эрдоганом
Шойгу также провел в Стамбуле встречу со своим турецким коллегой Хулуси Акаром и обсудил с ним, в частности, обстановку в Черноморском регионе и на Украине.
Также состоялся разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В ходе разговора после завершения церемонии подписания документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна президент Турции отметил важность подписанных соглашений для решения и других вопросов.
Кроме того, в ходе выступления на церемонии подписания продуктовой сделки Эрдоган заявил, что считает: конфликт на Украине завершится за переговорным столом, а также что Турция надеется на скорый мир на Украине, поскольку тут не будет проигравших.
Ход операции
По данным Минобороны, две пусковые установки HIMARS ликвидированы в районе Малотарановки, еще один HIMARS и транспортно-заряжающая машина - в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка - на восточной окраине Константиновки, все это находится на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Российские артиллеристы уничтожили за сутки четыре взвода реактивных систем залпового огня "Град", 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 13 артиллерийских взводов орудий Д-30.
Российские средства ПВО сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малая Камышеваха, Вернополье, Окнино, Балаклея, Вербовка, Слатино, Долгенькое, Червоный Оскол, Песчаное Харьковской области, Петровское и Златоустовка в ДНР. Кроме того, было перехвачено два снаряда реактивной системы залпового огня "Ураган" в районах Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области.
Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразили пункты управления, склады, а также зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" украинских войск. Кроме того, оперативно-тактической авиацией была уничтожена пусковая установка ЗРК "Бук-М1" в районе Черевковки (ДНР).