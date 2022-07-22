https://ria.ru/20220722/ssha-1804295874.html

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине - РИА Новости, 22.07.2022

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Турции Хулуси Акаром назвал ситуацию в Сирии и на Украине нарушением международных норм, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:04

2022-07-22T16:04

2022-07-22T18:06

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сергей шойгу

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Турции Хулуси Акаром назвал ситуацию в Сирии и на Украине нарушением международных норм, сообщили в Минобороны России."Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких, как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований", — отметили там.Министр также назвал незаконными односторонние санкции, введенные США против сирийского правительства. Эти ограничения, по словам Шойгу, усугубляют тяжелую гуманитарную обстановку в стране. В то же время американские военные цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства, указал министр."Шойгу в разговоре с Акаром отметил необходимость поддерживать режим прекращения огня в Сирии. Ведомства двух стран постоянно контактируют по этому вопросу на различных уровнях", — заявили в министерстве обороны.Также участники встречи обсудили обстановку в Черноморском регионе и на Украине."Была выражена благодарность министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу за вклад в работу по безопасной перевозке зерна и продовольствия по морю", — говорится в сообщении.В Стамбуле ожидается подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.На этой неделе в Тегеране прошла встреча лидеров России, Турции и Ирана. Участники саммита отметили, что считают незаконным присутствие американских войск в Заевфратье — северо-восточной части Сирии, которая богата нефтяными месторождениями и находится под контролем Сирийских демократических сил, ядро которых составляют курдские отряды самообороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, в мире, россия, сша, сергей шойгу