14:25 22.07.2022 (обновлено: 15:06 22.07.2022)
МИД Китая показал главную угрозу миру
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал США главной угрозой миру
© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал Соединенные Штаты главной угрозой для мира.
Он опубликовал в Twitter диаграмму, на которой сравниваются военные расходы десяти стран: США с более чем 800 миллиардами долларов не только занимают первое место, но и превосходят совокупные траты девяти остальных — Китая, Индии, Великобритании, России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи.
Публикация заместителя директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Публикация заместителя директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
"Кто представляет реальную угрозу?" — задался вопросом дипломат.
Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: США располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.