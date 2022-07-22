Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая показал главную угрозу миру - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/ssha-1804257811.html
МИД Китая показал главную угрозу миру
МИД Китая показал главную угрозу миру - РИА Новости, 22.07.2022
МИД Китая показал главную угрозу миру
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал Соединенные Штаты главной угрозой для мира. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:25
2022-07-22T15:06
в мире
сша
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796940930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9520624c8bd7d2c04f1e7be1048a4505.jpg
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал Соединенные Штаты главной угрозой для мира.Он опубликовал в Twitter диаграмму, на которой сравниваются военные расходы десяти стран: США с более чем 800 миллиардами долларов не только занимают первое место, но и превосходят совокупные траты девяти остальных — Китая, Индии, Великобритании, России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи."Кто представляет реальную угрозу?" — задался вопросом дипломат.Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: США располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796940930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf02cde736232d9b17790ace069d9278.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, twitter
14:25 22.07.2022 (обновлено: 15:06 22.07.2022)
 
МИД Китая показал главную угрозу миру

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал США главной угрозой миру

© AP Photo / Liu ZhengПредставитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Liu Zheng
Представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал Соединенные Штаты главной угрозой для мира.
Он опубликовал в Twitter диаграмму, на которой сравниваются военные расходы десяти стран: США с более чем 800 миллиардами долларов не только занимают первое место, но и превосходят совокупные траты девяти остальных — Китая, Индии, Великобритании, России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи.
Публикация заместителя директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Публикация заместителя директора Департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
Публикация заместителя директора департамента информации МИД КНР Чжао Лицзяня в соцсети
"Кто представляет реальную угрозу?" — задался вопросом дипломат.
Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: США располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.
 
В миреСШАTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала