https://ria.ru/20220722/ssha-1804257811.html

МИД Китая показал главную угрозу миру

МИД Китая показал главную угрозу миру - РИА Новости, 22.07.2022

МИД Китая показал главную угрозу миру

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал Соединенные Штаты главной угрозой для мира. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:25

2022-07-22T14:25

2022-07-22T15:06

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал Соединенные Штаты главной угрозой для мира.Он опубликовал в Twitter диаграмму, на которой сравниваются военные расходы десяти стран: США с более чем 800 миллиардами долларов не только занимают первое место, но и превосходят совокупные траты девяти остальных — Китая, Индии, Великобритании, России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Японии и Южной Кореи."Кто представляет реальную угрозу?" — задался вопросом дипломат.Ранее официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: США располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.

сша

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, twitter