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Приморского депутата оштрафовали за призыв остановить операцию на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/spetsoperatsiya-1804210347.html
Приморского депутата оштрафовали за призыв остановить операцию на Украине
Приморского депутата оштрафовали за призыв остановить операцию на Украине - РИА Новости, 22.07.2022
Приморского депутата оштрафовали за призыв остановить операцию на Украине
Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата Заксобрания Приморья Леонида Васюкевича, который на заседании краевого... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T11:32
2022-07-22T11:32
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
приморский край
владивосток
кпрф
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата Заксобрания Приморья Леонида Васюкевича, который на заседании краевого парламента призывал остановить военную операцию на Украине, сообщил РИА Новости представитель суда.Депутат Васюкевич 27 мая на заседании регионального парламента начал зачитывать обращение к федеральным властям с призывом завершить операцию на Украине. Председатель краевого парламента Александр Ролик в этот момент заявил, что выступление нарушает регламент работы. Депутат Геннадий Шульга вступился за Васюкевича, отметив, что тот имеет право говорить. В итоге парламентарии большинством голосов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу слова. Обоих спустя несколько дней исключили из фракции КПРФ, а впоследствии Заксобрание закрепило наказание за нарушение регламента на заседаниях – депутатам теперь могут отключать микрофон.В пятницу суд рассмотрел административное дело на Васюкевича по части 1 статьи 20.3.3 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан". "С него взыскали 30 тысяч рублей", - сообщил собеседник.
https://ria.ru/20220722/deputat-1804202088.html
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происшествия, украина, россия, приморский край, владивосток, кпрф, ситуация в днр и лнр
11:32 22.07.2022
 
Приморского депутата оштрафовали за призыв остановить операцию на Украине

Приморский депутат Васюкевич получил штраф за призыв остановить операцию на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата Заксобрания Приморья Леонида Васюкевича, который на заседании краевого парламента призывал остановить военную операцию на Украине, сообщил РИА Новости представитель суда.
Депутат Васюкевич 27 мая на заседании регионального парламента начал зачитывать обращение к федеральным властям с призывом завершить операцию на Украине. Председатель краевого парламента Александр Ролик в этот момент заявил, что выступление нарушает регламент работы. Депутат Геннадий Шульга вступился за Васюкевича, отметив, что тот имеет право говорить. В итоге парламентарии большинством голосов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу слова. Обоих спустя несколько дней исключили из фракции КПРФ, а впоследствии Заксобрание закрепило наказание за нарушение регламента на заседаниях – депутатам теперь могут отключать микрофон.
В пятницу суд рассмотрел административное дело на Васюкевича по части 1 статьи 20.3.3 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан". "С него взыскали 30 тысяч рублей", - сообщил собеседник.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаРоссияПриморский крайВладивостокКПРФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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