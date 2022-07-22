https://ria.ru/20220722/spetsoperatsiya-1804210347.html

Приморского депутата оштрафовали за призыв остановить операцию на Украине

Приморского депутата оштрафовали за призыв остановить операцию на Украине - РИА Новости, 22.07.2022

Приморского депутата оштрафовали за призыв остановить операцию на Украине

Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата Заксобрания Приморья Леонида Васюкевича, который на заседании краевого... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T11:32

2022-07-22T11:32

2022-07-22T11:32

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

приморский край

владивосток

кпрф

ситуация в днр и лнр

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июл - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока в пятницу оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата Заксобрания Приморья Леонида Васюкевича, который на заседании краевого парламента призывал остановить военную операцию на Украине, сообщил РИА Новости представитель суда.Депутат Васюкевич 27 мая на заседании регионального парламента начал зачитывать обращение к федеральным властям с призывом завершить операцию на Украине. Председатель краевого парламента Александр Ролик в этот момент заявил, что выступление нарушает регламент работы. Депутат Геннадий Шульга вступился за Васюкевича, отметив, что тот имеет право говорить. В итоге парламентарии большинством голосов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу слова. Обоих спустя несколько дней исключили из фракции КПРФ, а впоследствии Заксобрание закрепило наказание за нарушение регламента на заседаниях – депутатам теперь могут отключать микрофон.В пятницу суд рассмотрел административное дело на Васюкевича по части 1 статьи 20.3.3 КоАП "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан". "С него взыскали 30 тысяч рублей", - сообщил собеседник.

https://ria.ru/20220722/deputat-1804202088.html

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Кирилл Волков

происшествия, украина, россия, приморский край, владивосток, кпрф, ситуация в днр и лнр