https://ria.ru/20220722/shoygu-1804356380.html

Россия не воспользуется тем, что украинские порты разминируют, заявил Шойгу

Россия не воспользуется тем, что украинские порты разминируют, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.07.2022

Россия не воспользуется тем, что украинские порты разминируют, заявил Шойгу

Россия берет на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты для экспорта продовольствия, заявил в пятницу министр РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:08

2022-07-22T18:08

2022-07-22T18:24

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия берет на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты для экспорта продовольствия, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по итогам подписания "продуктовой сделки" в Стамбуле."Россия взяла на себя обязательства, которые ясно прописаны в этом документе ("продуктовой сделке" - ред.) - мы не будем пользоваться тем, что данные порты будут разминированы и открыты. Мы взяли на себя это обязательство - более того, там обозначена совершенно конкретная дата, вернее срок, на который это всё будет сделано", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220722/stambul-1804344191.html

россия

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2022

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сергей шойгу, россия