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Россия не воспользуется тем, что украинские порты разминируют, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.07.2022
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Россия не воспользуется тем, что украинские порты разминируют, заявил Шойгу
Россия не воспользуется тем, что украинские порты разминируют, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.07.2022
Россия не воспользуется тем, что украинские порты разминируют, заявил Шойгу
Россия берет на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты для экспорта продовольствия, заявил в пятницу министр РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:08
2022-07-22T18:24
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия берет на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты для экспорта продовольствия, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по итогам подписания "продуктовой сделки" в Стамбуле."Россия взяла на себя обязательства, которые ясно прописаны в этом документе ("продуктовой сделке" - ред.) - мы не будем пользоваться тем, что данные порты будут разминированы и открыты. Мы взяли на себя это обязательство - более того, там обозначена совершенно конкретная дата, вернее срок, на который это всё будет сделано", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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сергей шойгу, россия
18:08 22.07.2022 (обновлено: 18:24 22.07.2022)
 
Россия не воспользуется тем, что украинские порты разминируют, заявил Шойгу

Шойгу: Россия не воспользуется, что украинские порты разминируют и откроют

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Россия берет на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты для экспорта продовольствия, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по итогам подписания "продуктовой сделки" в Стамбуле.
"Россия взяла на себя обязательства, которые ясно прописаны в этом документе ("продуктовой сделке" - ред.) - мы не будем пользоваться тем, что данные порты будут разминированы и открыты. Мы взяли на себя это обязательство - более того, там обозначена совершенно конкретная дата, вернее срок, на который это всё будет сделано", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Машина с зерном - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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