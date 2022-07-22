https://ria.ru/20220722/sammit-1804234405.html

В Кремле ответили на вопрос о дате и месте саммита Россия — Африка

В Кремле ответили на вопрос о дате и месте саммита Россия — Африка - РИА Новости, 22.07.2022

В Кремле ответили на вопрос о дате и месте саммита Россия — Африка

Точная дата и место проведения второго саммита Россия-Африка, который запланирован на 2023 год, пока не определены, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:05

2022-07-22T13:05

2022-07-22T13:05

политика

россия

дмитрий песков

африка

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Точная дата и место проведения второго саммита Россия-Африка, который запланирован на 2023 год, пока не определены, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что второй саммит Россия-Африка пройдет в 2023 году. О месте проведения саммита будет объявлено позднее. Оргкомитет по подготовке саммита возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков, соответствующий указ подписан главой государства."Нет, пока нет", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата саммита и место проведения.Отвечая на уточняющий вопрос о том, может ли Сочи стать городом проведения, Песков ответил, что "это может быть любой город Российской Федерации".

https://ria.ru/20220722/prioritety-1804173195.html

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африка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, африка