14:36 22.07.2022 (обновлено: 14:46 22.07.2022)
Путин предложил обсудить международные темы с членами Совбеза
Путин предложил обсудить международные темы и поездки Лаврова на совещании Совбеза
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу сообщил, что хочет обсудить международные вопросы и попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его недавних зарубежных поездках.
"Мы обсудим сегодня некоторые вопросы международной повестки дня. В начале хотел бы попросить Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу. Я прочитал ваши письменные доклады, но просил бы вас поделиться с коллегами этими результатами и впечатлениями от ваших поездок", - сказал Путин.
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В совещании, кроме Лаврова, приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.