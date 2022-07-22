Путин предложил обсудить международные темы с членами Совбеза

"Мы обсудим сегодня некоторые вопросы международной повестки дня. В начале хотел бы попросить Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу. Я прочитал ваши письменные доклады, но просил бы вас поделиться с коллегами этими результатами и впечатлениями от ваших поездок", - сказал Путин.