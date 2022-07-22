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Путин предложил обсудить международные темы с членами Совбеза - РИА Новости, 22.07.2022
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Путин предложил обсудить международные темы с членами Совбеза
Путин предложил обсудить международные темы с членами Совбеза - РИА Новости, 22.07.2022
Путин предложил обсудить международные темы с членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу сообщил, что хочет обсудить международные вопросы и попросил главу... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T14:36
2022-07-22T14:46
безопасность
россия
совет федерации рф
дмитрий медведев
михаил мишустин
валентина матвиенко
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу сообщил, что хочет обсудить международные вопросы и попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его недавних зарубежных поездках.В совещании, кроме Лаврова, приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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безопасность, россия, совет федерации рф, дмитрий медведев, михаил мишустин, валентина матвиенко, владимир путин, сергей лавров
14:36 22.07.2022 (обновлено: 14:46 22.07.2022)
 
Путин предложил обсудить международные темы с членами Совбеза

Путин предложил обсудить международные темы и поездки Лаврова на совещании Совбеза

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза в пятницу сообщил, что хочет обсудить международные вопросы и попросил главу МИД Сергея Лаврова доложить о его недавних зарубежных поездках.
"Мы обсудим сегодня некоторые вопросы международной повестки дня. В начале хотел бы попросить Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу. Я прочитал ваши письменные доклады, но просил бы вас поделиться с коллегами этими результатами и впечатлениями от ваших поездок", - сказал Путин.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 02:34
Раскрыто заблуждение Запада о российской экономике
В совещании, кроме Лаврова, приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
 
БезопасностьРоссияСовет Федерации РФДмитрий МедведевМихаил МишустинВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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