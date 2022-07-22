Путин ежедневно получает информацию о природных катаклизмах, заявил Песков
Песков: Путин ежедневно получает от регионов и МЧС информацию о природных катаклизмах
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает информацию от регионов и МЧС о природных катаклизмах, такие вопросы находятся в поле зрения главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя паводки в Приморье и лесные пожары в Хабаровском крае.
"Безусловно, президент на ежедневной основе получает информацию по линии регионов, по линии МЧС о тех природных катаклизмах, которые случаются. Ну, в данном случае, конечно, это в первую очередь пожары и наводнения", - сказал Песков.
"Это те вопросы, которые находятся постоянно в поле зрения главы государства. Они весьма и весьма актуальны. Целый ряд новых подходов применяется в этом году в борьбе с пожарами. Еще предстоит анализировать эффективность, но, тем не менее, действительно, очень много усилий прикладывается для борьбы с этими природными проявлениями", - добавил Песков.
Он отметил, что сейчас в стране нет такой критической ситуации с природными катаклизмами, чтобы главе государства было необходимо лететь на место ЧП. Но российские власти готовы к принятию экстраординарных мер. "Природа может быть достаточно внезапной, коварной в своих проявлениях, поэтому главное быть готовым к принятию экстраординарных мер. Такая готовность у нас есть", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.
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