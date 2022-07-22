https://ria.ru/20220722/putin-1804237203.html

Путин ежедневно получает информацию о природных катаклизмах, заявил Песков

Путин ежедневно получает информацию о природных катаклизмах, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2022

Путин ежедневно получает информацию о природных катаклизмах, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает информацию от регионов и МЧС о природных катаклизмах, такие вопросы находятся в поле зрения главы государства,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:13

2022-07-22T13:13

2022-07-22T13:13

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

владимир путин

дмитрий песков

происшествия

пожары

природные пожары в россии

наводнения

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает информацию от регионов и МЧС о природных катаклизмах, такие вопросы находятся в поле зрения главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя паводки в Приморье и лесные пожары в Хабаровском крае."Это те вопросы, которые находятся постоянно в поле зрения главы государства. Они весьма и весьма актуальны. Целый ряд новых подходов применяется в этом году в борьбе с пожарами. Еще предстоит анализировать эффективность, но, тем не менее, действительно, очень много усилий прикладывается для борьбы с этими природными проявлениями", - добавил Песков.Он отметил, что сейчас в стране нет такой критической ситуации с природными катаклизмами, чтобы главе государства было необходимо лететь на место ЧП. Но российские власти готовы к принятию экстраординарных мер. "Природа может быть достаточно внезапной, коварной в своих проявлениях, поэтому главное быть готовым к принятию экстраординарных мер. Такая готовность у нас есть", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20220719/chs-1803544294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, дмитрий песков, происшествия, пожары, природные пожары в россии, наводнения