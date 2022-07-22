Рейтинг@Mail.ru
Путин ежедневно получает информацию о природных катаклизмах, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/putin-1804237203.html
Путин ежедневно получает информацию о природных катаклизмах, заявил Песков
Путин ежедневно получает информацию о природных катаклизмах, заявил Песков - РИА Новости, 22.07.2022
Путин ежедневно получает информацию о природных катаклизмах, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает информацию от регионов и МЧС о природных катаклизмах, такие вопросы находятся в поле зрения главы государства,... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:13
2022-07-22T13:13
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владимир путин
дмитрий песков
происшествия
пожары
природные пожары в россии
наводнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает информацию от регионов и МЧС о природных катаклизмах, такие вопросы находятся в поле зрения главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя паводки в Приморье и лесные пожары в Хабаровском крае."Это те вопросы, которые находятся постоянно в поле зрения главы государства. Они весьма и весьма актуальны. Целый ряд новых подходов применяется в этом году в борьбе с пожарами. Еще предстоит анализировать эффективность, но, тем не менее, действительно, очень много усилий прикладывается для борьбы с этими природными проявлениями", - добавил Песков.Он отметил, что сейчас в стране нет такой критической ситуации с природными катаклизмами, чтобы главе государства было необходимо лететь на место ЧП. Но российские власти готовы к принятию экстраординарных мер. "Природа может быть достаточно внезапной, коварной в своих проявлениях, поэтому главное быть готовым к принятию экстраординарных мер. Такая готовность у нас есть", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20220719/chs-1803544294.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, дмитрий песков, происшествия, пожары, природные пожары в россии, наводнения
13:13 22.07.2022
 
Путин ежедневно получает информацию о природных катаклизмах, заявил Песков

Песков: Путин ежедневно получает от регионов и МЧС информацию о природных катаклизмах

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ежедневно получает информацию от регионов и МЧС о природных катаклизмах, такие вопросы находятся в поле зрения главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя паводки в Приморье и лесные пожары в Хабаровском крае.
"Безусловно, президент на ежедневной основе получает информацию по линии регионов, по линии МЧС о тех природных катаклизмах, которые случаются. Ну, в данном случае, конечно, это в первую очередь пожары и наводнения", - сказал Песков.
"Это те вопросы, которые находятся постоянно в поле зрения главы государства. Они весьма и весьма актуальны. Целый ряд новых подходов применяется в этом году в борьбе с пожарами. Еще предстоит анализировать эффективность, но, тем не менее, действительно, очень много усилий прикладывается для борьбы с этими природными проявлениями", - добавил Песков.
Он отметил, что сейчас в стране нет такой критической ситуации с природными катаклизмами, чтобы главе государства было необходимо лететь на место ЧП. Но российские власти готовы к принятию экстраординарных мер. "Природа может быть достаточно внезапной, коварной в своих проявлениях, поэтому главное быть готовым к принятию экстраординарных мер. Такая готовность у нас есть", - сообщил пресс-секретарь президента РФ.
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 19:01
В Хабаровском крае и Якутии ввели режим ЧС из-за пожаров
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковПроисшествияпожарыПриродные пожары в Россиинаводнения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала