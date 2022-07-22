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Пошлина на экспорт пшеницы составит 4952 рубля за тонну - РИА Новости, 22.07.2022
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Пошлина на экспорт пшеницы составит 4952 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы составит 4952 рубля за тонну - РИА Новости, 22.07.2022
Пошлина на экспорт пшеницы составит 4952 рубля за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 июля по 2 августа включительно составит 4 951,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3 002,6 рубля за тонну, кукурузы - 2 РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:24
2022-07-22T13:24
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пшеница
пошлины
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 июля по 2 августа включительно составит 4 951,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3 002,6 рубля за тонну, кукурузы - 2 923,4 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 388,2 доллара за тонну, на ячмень - при цене 321 доллар, на кукурузу - при цене 319 долларов за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы с 20 по 26 июля включительно составляет 5 984,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 4 413,7 рубля за тонну, кукурузы - 3 144,9 рубля за тонну.В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
https://ria.ru/20220719/zerno-1803394539.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пшеница, пошлины
13:24 22.07.2022
 
Пошлина на экспорт пшеницы составит 4952 рубля за тонну

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 июля составит 4951,7 рубля за тонну

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы в Крыму
Уборка урожая пшеницы в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Уборка урожая пшеницы в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 июля по 2 августа включительно составит 4 951,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3 002,6 рубля за тонну, кукурузы - 2 923,4 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 388,2 доллара за тонну, на ячмень - при цене 321 доллар, на кукурузу - при цене 319 долларов за тонну.
Уборка урожая пшеницы в Джанкойском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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В Крыму намолотили первый миллион тонн зерна
Пошлина на экспорт пшеницы с 20 по 26 июля включительно составляет 5 984,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 4 413,7 рубля за тонну, кукурузы - 3 144,9 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Зерно - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ПшеницаПошлины
 
 
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