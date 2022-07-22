Пошлина на экспорт пшеницы составит 4952 рубля за тонну
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 июля составит 4951,7 рубля за тонну
Уборка урожая пшеницы в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 июля по 2 августа включительно составит 4 951,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 3 002,6 рубля за тонну, кукурузы - 2 923,4 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 388,2 доллара за тонну, на ячмень - при цене 321 доллар, на кукурузу - при цене 319 долларов за тонну.
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Пошлина на экспорт пшеницы с 20 по 26 июля включительно составляет 5 984,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя - 4 413,7 рубля за тонну, кукурузы - 3 144,9 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета пошлин, которые с июля 2022 года переведены в рублевые значения, используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета. Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя, и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.