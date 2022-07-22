https://ria.ru/20220722/programma-1804311546.html

В Приангарье запустят программу возмещения затрат на лизинг сельхозтехники

В Приангарье запустят программу возмещения затрат на лизинг сельхозтехники - РИА Новости, 22.07.2022

В Приангарье запустят программу возмещения затрат на лизинг сельхозтехники

В Иркутской области при покупке сельхозтехники в лизинг по новой программе обновления техники и оборудования возмещение составит до 70%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:36

2022-07-22T16:36

2022-07-22T16:36

иркутская область

экономика

технологии

игорь кобзев

иркутская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ИРКУТСК, 22 июл – РИА Новости. В Иркутской области при покупке сельхозтехники в лизинг по новой программе обновления техники и оборудования возмещение составит до 70%, сообщает пресс-служба правительства региона.В Иркутской области прошел "День поля", во время которого состоялись конкурсы профмастерства, награждение тружеников села государственными наградами, а также выставка новейших образцов специализированной техники. На ней было представлено более 50 машин: тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающие и посевные машины, грузовые автомобили. Вся техника российских и белорусских производителей. На выставке побывал губернатор региона Игорь Кобзев. Он отметил, что объем поддержки по уплате лизинговых платежей в этом году в Приангарье увеличен до рекордной суммы - 900 миллионов рублей."В Приангарье начнет работу новая программа обновления техники и оборудования, включающая в себя возмещение затрат на уплату лизинговых платежей. В рамках новой программы процент возмещения сельхозтоваропроизводителям по лизинговым платежам и договорам приобретения техники составит от 40 % до 70 %", - говорится в сообщении.Минсельхоз региона в настоящее время заключил с белорусскими компаниями, имеющими на территории Приангарья дилеров, шесть соглашений о сотрудничестве.В целом поддержка сельского хозяйства в Иркутской области в 2022 году составит 3,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220712/stroitelstvo-1801998052.html

иркутская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, игорь кобзев, иркутская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)