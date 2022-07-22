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В Приангарье запустят программу возмещения затрат на лизинг сельхозтехники - РИА Новости, 22.07.2022
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Иркутская область
https://ria.ru/20220722/programma-1804311546.html
В Приангарье запустят программу возмещения затрат на лизинг сельхозтехники
В Приангарье запустят программу возмещения затрат на лизинг сельхозтехники - РИА Новости, 22.07.2022
В Приангарье запустят программу возмещения затрат на лизинг сельхозтехники
В Иркутской области при покупке сельхозтехники в лизинг по новой программе обновления техники и оборудования возмещение составит до 70%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:36
2022-07-22T16:36
иркутская область
экономика
технологии
игорь кобзев
иркутская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ИРКУТСК, 22 июл – РИА Новости. В Иркутской области при покупке сельхозтехники в лизинг по новой программе обновления техники и оборудования возмещение составит до 70%, сообщает пресс-служба правительства региона.В Иркутской области прошел "День поля", во время которого состоялись конкурсы профмастерства, награждение тружеников села государственными наградами, а также выставка новейших образцов специализированной техники. На ней было представлено более 50 машин: тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающие и посевные машины, грузовые автомобили. Вся техника российских и белорусских производителей. На выставке побывал губернатор региона Игорь Кобзев. Он отметил, что объем поддержки по уплате лизинговых платежей в этом году в Приангарье увеличен до рекордной суммы - 900 миллионов рублей."В Приангарье начнет работу новая программа обновления техники и оборудования, включающая в себя возмещение затрат на уплату лизинговых платежей. В рамках новой программы процент возмещения сельхозтоваропроизводителям по лизинговым платежам и договорам приобретения техники составит от 40 % до 70 %", - говорится в сообщении.Минсельхоз региона в настоящее время заключил с белорусскими компаниями, имеющими на территории Приангарья дилеров, шесть соглашений о сотрудничестве.В целом поддержка сельского хозяйства в Иркутской области в 2022 году составит 3,8 миллиарда рублей.
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экономика, технологии, игорь кобзев, иркутская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
16:36 22.07.2022
 
В Приангарье запустят программу возмещения затрат на лизинг сельхозтехники

Новая программа возмещения затрат на лизинг сельхозтехники заработает в Приангарье

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТрактор в поле
Трактор в поле - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ИРКУТСК, 22 июл – РИА Новости. В Иркутской области при покупке сельхозтехники в лизинг по новой программе обновления техники и оборудования возмещение составит до 70%, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области прошел "День поля", во время которого состоялись конкурсы профмастерства, награждение тружеников села государственными наградами, а также выставка новейших образцов специализированной техники. На ней было представлено более 50 машин: тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающие и посевные машины, грузовые автомобили. Вся техника российских и белорусских производителей. На выставке побывал губернатор региона Игорь Кобзев. Он отметил, что объем поддержки по уплате лизинговых платежей в этом году в Приангарье увеличен до рекордной суммы - 900 миллионов рублей.
"В Приангарье начнет работу новая программа обновления техники и оборудования, включающая в себя возмещение затрат на уплату лизинговых платежей. В рамках новой программы процент возмещения сельхозтоваропроизводителям по лизинговым платежам и договорам приобретения техники составит от 40 % до 70 %", - говорится в сообщении.
Минсельхоз региона в настоящее время заключил с белорусскими компаниями, имеющими на территории Приангарья дилеров, шесть соглашений о сотрудничестве.
В целом поддержка сельского хозяйства в Иркутской области в 2022 году составит 3,8 миллиарда рублей.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:26Иркутская область
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Иркутская областьЭкономикаТехнологииИгорь КобзевИркутская областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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