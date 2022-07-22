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Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России - РИА Новости, 22.07.2022
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Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России
Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России - РИА Новости, 22.07.2022
Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России
Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T06:07
2022-07-22T08:34
в мире
виталий игнатьев
россия
тирасполь
мид приднестровья
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ТИРАСПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости.В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и "вряд ли кто-то в состоянии их оспорить"."Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно", — заключил глава МИД.
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в мире, виталий игнатьев, россия, тирасполь, мид приднестровья
06:07 22.07.2022 (обновлено: 08:34 22.07.2022)
 
Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о нацеленности региона на присоединение к России

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМРГлава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев
© Фото предоставлено пресс-службой МИД ПМР
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости.
В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет", — сказал Игнатьев.

По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и "вряд ли кто-то в состоянии их оспорить".
"Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно", — заключил глава МИД.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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