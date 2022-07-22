https://ria.ru/20220722/pridnestrove-1804170705.html

Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России

Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России - РИА Новости, 22.07.2022

Глава МИД Приднестровья заявил о цели республики присоединиться к России

Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T06:07

2022-07-22T06:07

2022-07-22T08:34

в мире

виталий игнатьев

россия

тирасполь

мид приднестровья

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ТИРАСПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости. Власти Приднестровской Молдавской республики намерены добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года, заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости.В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта подписали 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе разместили совместные миротворческие силы.По его словам, международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы, и "вряд ли кто-то в состоянии их оспорить"."Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно", — заключил глава МИД.

https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803950674.html

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в мире, виталий игнатьев, россия, тирасполь, мид приднестровья