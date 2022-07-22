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Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/posledstviya-1804166853.html
Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2022
Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по "Северному потоку — 2"
Евросоюз ощутит последствия своей позиции по "Северному потоку — 2", написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T03:55
2022-07-22T03:56
специальная военная операция на украине
урсула фон дер ляйен
европа
россия
евросоюз
еврокомиссия
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Евросоюз ощутит последствия своей позиции по "Северному потоку — 2", написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский газопровод не сертифицирован и не может работать.Он предупредил, что вся ответственность за произошедшее ляжет на плечи ЕС, а не России.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220722/gaz-1804164770.html
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урсула фон дер ляйен, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, в мире, алексей пушков
03:55 22.07.2022 (обновлено: 03:56 22.07.2022)
 
Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по "Северному потоку — 2"

Сенатор Пушков пообещал ЕС последствия из-за слов фон дер Ляйен про "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Евросоюз ощутит последствия своей позиции по "Северному потоку — 2", написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский газопровод не сертифицирован и не может работать.
"ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане", — написал Пушков.
Он предупредил, что вся ответственность за произошедшее ляжет на плечи ЕС, а не России.
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02:31Специальная военная операция на Украине
В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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Специальная военная операция на УкраинеУрсула фон дер ЛяйенЕвропаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСеверный поток — 2В миреАлексей Пушков
 
 
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