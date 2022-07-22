https://ria.ru/20220722/posledstviya-1804166853.html

Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по "Северному потоку — 2"

Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2022

Пушков пообещал Европе последствия из-за позиции по "Северному потоку — 2"

Евросоюз ощутит последствия своей позиции по "Северному потоку — 2", написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T03:55

2022-07-22T03:55

2022-07-22T03:56

специальная военная операция на украине

урсула фон дер ляйен

европа

россия

евросоюз

еврокомиссия

северный поток — 2

в мире

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Евросоюз ощутит последствия своей позиции по "Северному потоку — 2", написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что российский газопровод не сертифицирован и не может работать.Он предупредил, что вся ответственность за произошедшее ляжет на плечи ЕС, а не России.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220722/gaz-1804164770.html

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европа

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урсула фон дер ляйен, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия, северный поток — 2, в мире, алексей пушков