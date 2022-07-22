https://ria.ru/20220722/perevozka-1804271028.html
Проект по перевозке пассажиров в Краснодар и Анапу начали "Аэрофлот" и ФПК
Проект по перевозке пассажиров в Краснодар и Анапу начали "Аэрофлот" и ФПК - РИА Новости, 22.07.2022
Проект по перевозке пассажиров в Краснодар и Анапу начали "Аэрофлот" и ФПК
Российская авиакомпания "Аэрофлот" и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) запустили пилотный проект по совместной перевозке пассажиров через... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:08
2022-07-22T15:08
2022-07-22T15:08
аэрофлот
федеральная пассажирская компания
краснодар
анапа
сочи
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новости - туризм
общество
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) запустили пилотный проект по совместной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу, аэропорты которых закрыты из-за спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба авиаперевозчика."Аэрофлот" и Федеральная пассажирская компания (АО "ФПК") запустили совместный пилотный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу авиационным и железнодорожным транспортом. Проект был реализован в рамках подписанного на полях XXV Петербургского международного экономического форума меморандума о сотрудничестве", - говорится в релизе.Авиакомпания отмечает, что уже сегодня пассажиры могут приобретать комбинированные перевозки на сайте "Аэрофлота" в специальном разделе "Дополнительные услуги". На первом этапе реализации проекта пассажиру предлагается одновременно оформить перелёт до Сочи и проезд железнодорожным транспортом от станции Аэропорт Сочи до Краснодара, Анапы и других станций Краснодарского края. Для удобства путешествия ФПК дополнительно запустила электропоезда "Ласточка" от станции Аэропорт Сочи.Кроме того, Аэрофлот и ФПК установили трехчасовой интервал между прибытием самолёта в Сочи и отправлением "Ласточки". Таким образом, у пассажира будет достаточно времени, чтобы получить багаж, а затем удобно, без дополнительных пересадок, продолжить путь до курортных городов, где сегодня сохраняются ограничения на полёты гражданских самолётов. В дальнейшем обе компании продолжат улучшать услугу и расширять географию предоставления совместного продукта."Чем больше у туристов вариантов для того, чтобы быстрее добраться до курорта, тем лучше для самого туриста и туристического бизнеса. Мультимодальные перевозки должны частично компенсировать транспортные ограничения в высокий сезон и предоставить пассажирам уверенность в том, что у внутреннего туризма есть свои неоспоримые преимущества — предсказуемость, надёжность и безопасность", - отметил он.
https://ria.ru/20220629/avtobusy-1798738284.html
https://ria.ru/20220616/perevozki-1795753997.html
https://ria.ru/20220404/tseny-1781689400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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аэрофлот, федеральная пассажирская компания, краснодар, анапа, сочи, туризм, новости - туризм, общество, ситуация на украине
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) запустили пилотный проект по совместной перевозке пассажиров через Сочи в Краснодар и Анапу, аэропорты которых закрыты из-за спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Аэрофлот
" и Федеральная пассажирская компания
(АО "ФПК") запустили совместный пилотный проект по комбинированной перевозке пассажиров через Сочи
в Краснодар
и Анапу
авиационным и железнодорожным транспортом. Проект был реализован в рамках подписанного на полях XXV Петербургского международного экономического форума меморандума о сотрудничестве", - говорится в релизе.
Авиакомпания отмечает, что уже сегодня пассажиры могут приобретать комбинированные перевозки на сайте "Аэрофлота" в специальном разделе "Дополнительные услуги". На первом этапе реализации проекта пассажиру предлагается одновременно оформить перелёт до Сочи и проезд железнодорожным транспортом от станции Аэропорт Сочи до Краснодара, Анапы и других станций Краснодарского края
. Для удобства путешествия ФПК дополнительно запустила электропоезда "Ласточка" от станции Аэропорт Сочи.
Кроме того, Аэрофлот и ФПК установили трехчасовой интервал между прибытием самолёта в Сочи и отправлением "Ласточки". Таким образом, у пассажира будет достаточно времени, чтобы получить багаж, а затем удобно, без дополнительных пересадок, продолжить путь до курортных городов, где сегодня сохраняются ограничения на полёты гражданских самолётов. В дальнейшем обе компании продолжат улучшать услугу и расширять географию предоставления совместного продукта.
"В условиях внешних ограничений мы видим, что пассажиры меняют предпочтения при планировании летнего отдыха — резко вырос спрос на внутренний туризм. Поэтому перед участниками транспортной отрасли стоит ключевая задача — предоставить максимальный выбор, удобство и свободу для передвижения внутри страны. Приобретая комбинированную перевозку, путешественник получает готовый продукт, который не нужно заранее продумывать самостоятельно", - сказал замгендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота" Андрей Чиханчин.
"Чем больше у туристов вариантов для того, чтобы быстрее добраться до курорта, тем лучше для самого туриста и туристического бизнеса. Мультимодальные перевозки должны частично компенсировать транспортные ограничения в высокий сезон и предоставить пассажирам уверенность в том, что у внутреннего туризма есть свои неоспоримые преимущества — предсказуемость, надёжность и безопасность", - отметил он.