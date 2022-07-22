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В Подмосковье прооперировали ребенка с редким пороком развития лица и шеи - РИА Новости, 22.07.2022
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В Подмосковье прооперировали ребенка с редким пороком развития лица и шеи
В Подмосковье прооперировали ребенка с редким пороком развития лица и шеи - РИА Новости, 22.07.2022
В Подмосковье прооперировали ребенка с редким пороком развития лица и шеи
В Московской области врачи прооперировали новорожденного ребенка с редкой патологией - пороком развития лица и шеи, малыш поступил в медучреждение в состоянии... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:59
2022-07-22T16:59
здоровье - общество
дети
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Московской области врачи прооперировали новорожденного ребенка с редкой патологией - пороком развития лица и шеи, малыш поступил в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, рассказали в региональном минздраве.Отмечается, что лимфангиома является достаточно редкой патологией."По различным данным, она встречается с частотой 1 на 20-250 тысяч поступлений в хирургические стационары. Ребенку проведено оперативное вмешательство: пункция, дренирование – удаление жидкости, и склерозирование – введение веществ, сокращающих размер патологии", - приводят в министерстве слова главврача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник.В результате вмешательства патология вылечена, добавили в региональном минздраве. Послеоперационный период прошел без осложнений, сейчас малыш в удовлетворительном состоянии и выписан домой.
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здоровье - общество, дети
16:59 22.07.2022
 
В Подмосковье прооперировали ребенка с редким пороком развития лица и шеи

Минздрав Московской области: врачи прооперировали ребенка с редким пороком лица и шеи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХирург во время операции
Хирург во время операции - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хирург во время операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Московской области врачи прооперировали новорожденного ребенка с редкой патологией - пороком развития лица и шеи, малыш поступил в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, рассказали в региональном минздраве.
"В Московский областной центр охраны материнства и детства из другого медучреждения в состоянии средней тяжести поступил новорожденный с пороком развития лица и шеи. Хирурги, обследовав малыша, обнаружили в области верхней трети шеи объемное образование - лимфангиому. Это доброкачественная опухоль, порок развития лимфатических сосудов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лимфангиома является достаточно редкой патологией.
"По различным данным, она встречается с частотой 1 на 20-250 тысяч поступлений в хирургические стационары. Ребенку проведено оперативное вмешательство: пункция, дренирование – удаление жидкости, и склерозирование – введение веществ, сокращающих размер патологии", - приводят в министерстве слова главврача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник.
В результате вмешательства патология вылечена, добавили в региональном минздраве. Послеоперационный период прошел без осложнений, сейчас малыш в удовлетворительном состоянии и выписан домой.
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