https://ria.ru/20220722/operatsiya-1804320451.html

В Подмосковье прооперировали ребенка с редким пороком развития лица и шеи

В Подмосковье прооперировали ребенка с редким пороком развития лица и шеи - РИА Новости, 22.07.2022

В Подмосковье прооперировали ребенка с редким пороком развития лица и шеи

В Московской области врачи прооперировали новорожденного ребенка с редкой патологией - пороком развития лица и шеи, малыш поступил в медучреждение в состоянии... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:59

2022-07-22T16:59

2022-07-22T16:59

здоровье - общество

дети

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В Московской области врачи прооперировали новорожденного ребенка с редкой патологией - пороком развития лица и шеи, малыш поступил в медучреждение в состоянии средней степени тяжести, рассказали в региональном минздраве.Отмечается, что лимфангиома является достаточно редкой патологией."По различным данным, она встречается с частотой 1 на 20-250 тысяч поступлений в хирургические стационары. Ребенку проведено оперативное вмешательство: пункция, дренирование – удаление жидкости, и склерозирование – введение веществ, сокращающих размер патологии", - приводят в министерстве слова главврача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник.В результате вмешательства патология вылечена, добавили в региональном минздраве. Послеоперационный период прошел без осложнений, сейчас малыш в удовлетворительном состоянии и выписан домой.

https://ria.ru/20220715/operatsiya-1802742119.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, дети