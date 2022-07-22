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СМИ: два человека умерли в очередях за топливом на Шри-Ланке - РИА Новости, 22.07.2022
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СМИ: два человека умерли в очередях за топливом на Шри-Ланке
СМИ: два человека умерли в очередях за топливом на Шри-Ланке - РИА Новости, 22.07.2022
СМИ: два человека умерли в очередях за топливом на Шри-Ланке
Два человека скончалось в очередях за топливом на Шри-Ланке, пишет местный новостной портал NewsWire. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T20:29
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в мире
шри-ланка
политический кризис в шри-ланке
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Два человека скончалось в очередях за топливом на Шри-Ланке, пишет местный новостной портал NewsWire.В прошлое воскресенье власти Шри-Ланки стали распределять топливо на заправках при помощи специальных QR-кодов. Владельцам частных автомобилей разрешили заправляться только два раза в неделю в дни, определенные последней цифрой кода. При этом подобным образом разрешается зарегистрировать только одну машину.Как сообщает NewsWire, один из скончавшихся погиб в давке в населенном пункте Матугама в Западной провинции государства, а еще один - пока ждал своей очереди в городе Кинния Восточной провинции.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
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в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке
20:29 22.07.2022 (обновлено: 20:50 22.07.2022)
 
СМИ: два человека умерли в очередях за топливом на Шри-Ланке

NewsWire: два человека умерли в очередях за топливом на Шри-Ланке

© AP Photo / Rafiq MaqboolАвтомобили в очереди за бензином на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка
Автомобили в очереди за бензином на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Автомобили в очереди за бензином на заправочной станции в Коломбо, Шри-Ланка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Два человека скончалось в очередях за топливом на Шри-Ланке, пишет местный новостной портал NewsWire.
В прошлое воскресенье власти Шри-Ланки стали распределять топливо на заправках при помощи специальных QR-кодов. Владельцам частных автомобилей разрешили заправляться только два раза в неделю в дни, определенные последней цифрой кода. При этом подобным образом разрешается зарегистрировать только одну машину.
Как сообщает NewsWire, один из скончавшихся погиб в давке в населенном пункте Матугама в Западной провинции государства, а еще один - пока ждал своей очереди в городе Кинния Восточной провинции.
Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Заправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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