https://ria.ru/20220722/ochered-1804403186.html

СМИ: два человека умерли в очередях за топливом на Шри-Ланке

СМИ: два человека умерли в очередях за топливом на Шри-Ланке - РИА Новости, 22.07.2022

СМИ: два человека умерли в очередях за топливом на Шри-Ланке

Два человека скончалось в очередях за топливом на Шри-Ланке, пишет местный новостной портал NewsWire. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T20:29

2022-07-22T20:29

2022-07-22T20:50

в мире

шри-ланка

политический кризис в шри-ланке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804406861_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2cc4344c71879a6ab06d5bcaf9cf0946.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Два человека скончалось в очередях за топливом на Шри-Ланке, пишет местный новостной портал NewsWire.В прошлое воскресенье власти Шри-Ланки стали распределять топливо на заправках при помощи специальных QR-кодов. Владельцам частных автомобилей разрешили заправляться только два раза в неделю в дни, определенные последней цифрой кода. При этом подобным образом разрешается зарегистрировать только одну машину.Как сообщает NewsWire, один из скончавшихся погиб в давке в населенном пункте Матугама в Западной провинции государства, а еще один - пока ждал своей очереди в городе Кинния Восточной провинции.Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты, в результате чего Шри-Ланка не может купить достаточно топлива. В стране ощущается нехватка продовольствия, предметов первой необходимости, медикаментов и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными перебоями в подаче электроэнергии из-за нехватки топлива. При этом внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

https://ria.ru/20220722/protest-1804366403.html

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, шри-ланка, политический кризис в шри-ланке