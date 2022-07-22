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Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы - РИА Новости, 22.07.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220722/medved-1804192617.html
Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы
Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы - РИА Новости, 22.07.2022
Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы
Белую медведицу, которую спасли в поселке Диксон, назвали Монеточкой и вывезли в естественную среду обитания с запасом рыбы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T10:14
2022-07-22T10:56
хорошие новости
происшествия
диксон
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
монеточка
светлана радионова
московский зоопарк
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 22 июл — РИА Новости. Белую медведицу, которую спасли в поселке Диксон, назвали Монеточкой и вывезли в естественную среду обитания с запасом рыбы, сообщается в Telegram-канале компании "Норникель" .Спасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки, которая пришла за помощью к людям, стало одним из ярких сюжетов этой недели.На место вылетал главный ветеринар Московского зоопарка, все завершилось благополучно: зверю помогли, банку из пасти вытащили. Язык оказался порезан, но все заживет."Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60-100 километров от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет", — рассказали в "Норникеле".В администрации поселка РИА Новости сообщили, что больше не следят за судьбой медведицы — этим теперь занимается Росприроднадзор.
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происшествия, диксон, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), монеточка, светлана радионова, московский зоопарк, красноярский край
10:14 22.07.2022 (обновлено: 10:56 22.07.2022)
 
Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы

"Норникель": спасенную в Диксоне белую медведицу Монеточку отпустили с запасом рыбы

© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана РадионоваБелый медведь
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Белый медведь. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 июл — РИА Новости. Белую медведицу, которую спасли в поселке Диксон, назвали Монеточкой и вывезли в естественную среду обитания с запасом рыбы, сообщается в Telegram-канале компании "Норникель" .
Спасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки, которая пришла за помощью к людям, стало одним из ярких сюжетов этой недели.
На место вылетал главный ветеринар Московского зоопарка, все завершилось благополучно: зверю помогли, банку из пасти вытащили. Язык оказался порезан, но все заживет.
"Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60-100 километров от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет", — рассказали в "Норникеле".
В администрации поселка РИА Новости сообщили, что больше не следят за судьбой медведицы — этим теперь занимается Росприроднадзор.
Оказание помощи медведю в Красноярском крае. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 16:52Хорошие новости
Белого медведя, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, спасли
 
Хорошие новостиПроисшествияДиксонФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МонеточкаСветлана РадионоваМосковский зоопаркКрасноярский край
 
 
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