https://ria.ru/20220722/medved-1804192617.html

Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы

Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы - РИА Новости, 22.07.2022

Спасенную в Диксоне медведицу отпустили с запасом рыбы

Белую медведицу, которую спасли в поселке Диксон, назвали Монеточкой и вывезли в естественную среду обитания с запасом рыбы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:14

2022-07-22T10:14

2022-07-22T10:56

хорошие новости

происшествия

диксон

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

монеточка

светлана радионова

московский зоопарк

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803632365_0:317:480:587_1920x0_80_0_0_d652680e1a0754f3f6507844c2bf2a3b.jpg

КРАСНОЯРСК, 22 июл — РИА Новости. Белую медведицу, которую спасли в поселке Диксон, назвали Монеточкой и вывезли в естественную среду обитания с запасом рыбы, сообщается в Telegram-канале компании "Норникель" .Спасение белой медведицы c застрявшей в пасти банкой сгущенки, которая пришла за помощью к людям, стало одним из ярких сюжетов этой недели.На место вылетал главный ветеринар Московского зоопарка, все завершилось благополучно: зверю помогли, банку из пасти вытащили. Язык оказался порезан, но все заживет."Молодую медведицу, названную Монеточкой, транспортировали на 60-100 километров от Диксона в естественную среду, предварительно оставив запас рыбы на первое время, так как пока животное самостоятельно охотиться не сможет", — рассказали в "Норникеле".В администрации поселка РИА Новости сообщили, что больше не следят за судьбой медведицы — этим теперь занимается Росприроднадзор.

https://ria.ru/20220721/medved-1804080113.html

диксон

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, диксон, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), монеточка, светлана радионова, московский зоопарк, красноярский край