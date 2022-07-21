https://ria.ru/20220721/medved-1804090625.html
Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти
Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти - РИА Новости, 21.07.2022
Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти
Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:26
2022-07-21T17:26
2022-07-21T18:02
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
диксон
красноярский край
норильский никель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804099145_0:96:1186:763_1920x0_80_0_0_2ae74f4a30522145519ba9df38e1511c.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду естественного обитания, рассказал участник спасательной операции.Белый медведь с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что медведя спасли, банку из пасти вытащили."Ориентировочно в 20.00 по местному времени был обнаружен медведь на удалении трех километров от аэропорта Диксон. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное", - рассказал участник спасательной операции, слова которого приводит "Норникель" в сообщении в Telegram.Он уточнил, что медведь был обездвижен буквально в течение 10 минут, банка успешно удалена."Сейчас идет обработка языка, там видны значительные порезы. Но все хорошо, все обойдется", - добавил он.Специалист отметил, что медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом в 80-90 килограммов."Сейчас процесс идет, будем транспортировать ее к вертолету, далее будем вывозить в среду естественного обитания", - рассказал он.Ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, в свою очередь, отметил, что язык медведицы поврежден, но, скорее всего, восстановится."Основная мышца не затронута, только кожа на поверхности языка повреждена", - рассказал Альшинецкий в видео, которое в Telegram опубликовала Радионова.Ветврач уточнил, что спасенной медведице около двух лет, она худая и немного обезвоженная.
https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html
диксон
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804099145_0:0:1182:886_1920x0_80_0_0_bd30000cce24ec821182a7a61efa1ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), диксон, красноярский край, норильский никель
17:26 21.07.2022 (обновлено: 18:02 21.07.2022)
Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти
Специалист "Норникеля" Вересов: спасенная в Диксоне белая медведица сильно порезала язык
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду естественного обитания, рассказал
участник спасательной операции.
Белый медведь с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что медведя спасли, банку из пасти вытащили.
"Ориентировочно в 20.00 по местному времени был обнаружен медведь на удалении трех километров от аэропорта Диксон. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное", - рассказал участник спасательной операции, слова которого приводит "Норникель" в сообщении в Telegram.
Он уточнил, что медведь был обездвижен буквально в течение 10 минут, банка успешно удалена.
"Сейчас идет обработка языка, там видны значительные порезы. Но все хорошо, все обойдется", - добавил он.
Специалист отметил, что медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом в 80-90 килограммов.
"Сейчас процесс идет, будем транспортировать ее к вертолету, далее будем вывозить в среду естественного обитания", - рассказал он.
Ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, в свою очередь, отметил, что язык медведицы поврежден, но, скорее всего, восстановится.
"Основная мышца не затронута, только кожа на поверхности языка повреждена", - рассказал Альшинецкий в видео, которое в Telegram опубликовала Радионова.
Ветврач уточнил, что спасенной медведице около двух лет, она худая и немного обезвоженная.