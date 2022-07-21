Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/medved-1804090625.html
Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти
Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти - РИА Новости, 21.07.2022
Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти
Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:26
2022-07-21T18:02
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
диксон
красноярский край
норильский никель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804099145_0:96:1186:763_1920x0_80_0_0_2ae74f4a30522145519ba9df38e1511c.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду естественного обитания, рассказал участник спасательной операции.Белый медведь с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что медведя спасли, банку из пасти вытащили."Ориентировочно в 20.00 по местному времени был обнаружен медведь на удалении трех километров от аэропорта Диксон. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное", - рассказал участник спасательной операции, слова которого приводит "Норникель" в сообщении в Telegram.Он уточнил, что медведь был обездвижен буквально в течение 10 минут, банка успешно удалена."Сейчас идет обработка языка, там видны значительные порезы. Но все хорошо, все обойдется", - добавил он.Специалист отметил, что медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом в 80-90 килограммов."Сейчас процесс идет, будем транспортировать ее к вертолету, далее будем вывозить в среду естественного обитания", - рассказал он.Ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, в свою очередь, отметил, что язык медведицы поврежден, но, скорее всего, восстановится."Основная мышца не затронута, только кожа на поверхности языка повреждена", - рассказал Альшинецкий в видео, которое в Telegram опубликовала Радионова.Ветврач уточнил, что спасенной медведице около двух лет, она худая и немного обезвоженная.
https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html
диксон
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804099145_0:0:1182:886_1920x0_80_0_0_bd30000cce24ec821182a7a61efa1ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), диксон, красноярский край, норильский никель
17:26 21.07.2022 (обновлено: 18:02 21.07.2022)
 
Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти

Специалист "Норникеля" Вересов: спасенная в Диксоне белая медведица сильно порезала язык

© Фото : РосприроднадзорМедведице с острова Диксон удалили банку из пасти
Медведице с острова Диксон удалили банку из пасти - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : Росприроднадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду естественного обитания, рассказал участник спасательной операции.
Белый медведь с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что медведя спасли, банку из пасти вытащили.
"Ориентировочно в 20.00 по местному времени был обнаружен медведь на удалении трех километров от аэропорта Диксон. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное", - рассказал участник спасательной операции, слова которого приводит "Норникель" в сообщении в Telegram.
Он уточнил, что медведь был обездвижен буквально в течение 10 минут, банка успешно удалена.
Бурый медведь в Кроноцком государственном заповеднике - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 08:00Туризм
"Спасите, медведь!" Что делать при встрече с дикими животными
"Сейчас идет обработка языка, там видны значительные порезы. Но все хорошо, все обойдется", - добавил он.
Специалист отметил, что медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом в 80-90 килограммов.
"Сейчас процесс идет, будем транспортировать ее к вертолету, далее будем вывозить в среду естественного обитания", - рассказал он.
Ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, в свою очередь, отметил, что язык медведицы поврежден, но, скорее всего, восстановится.
"Основная мышца не затронута, только кожа на поверхности языка повреждена", - рассказал Альшинецкий в видео, которое в Telegram опубликовала Радионова.
Ветврач уточнил, что спасенной медведице около двух лет, она худая и немного обезвоженная.
 
ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ДиксонКрасноярский крайНорильский никель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала