https://ria.ru/20220721/medved-1804090625.html

Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти

Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти - РИА Новости, 21.07.2022

Появились подробности спасения белого медведя с банкой от сгущенки в пасти

Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:26

2022-07-21T17:26

2022-07-21T18:02

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

диксон

красноярский край

норильский никель

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасенная в Диксоне Красноярского края белая медведица сильно порезала язык, но все обойдется, сейчас животное транспортируют к вертолету, затем вывезут в среду естественного обитания, рассказал участник спасательной операции.Белый медведь с застрявшей в пасти банкой сгущенки пришел за помощью к людям в поселок Диксон на севере Красноярского края. В среду вечером на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка. В четверг глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что медведя спасли, банку из пасти вытащили."Ориентировочно в 20.00 по местному времени был обнаружен медведь на удалении трех километров от аэропорта Диксон. Главный ветеринарный врач Московского зоопарка в сопровождении работников аэропорта и ветеринарной службы выследили медведя. С первого выстрела удалось ввести снотворное", - рассказал участник спасательной операции, слова которого приводит "Норникель" в сообщении в Telegram.Он уточнил, что медведь был обездвижен буквально в течение 10 минут, банка успешно удалена."Сейчас идет обработка языка, там видны значительные порезы. Но все хорошо, все обойдется", - добавил он.Специалист отметил, что медведь оказался медведицей, достаточно молодой, весом в 80-90 килограммов."Сейчас процесс идет, будем транспортировать ее к вертолету, далее будем вывозить в среду естественного обитания", - рассказал он.Ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий, в свою очередь, отметил, что язык медведицы поврежден, но, скорее всего, восстановится."Основная мышца не затронута, только кожа на поверхности языка повреждена", - рассказал Альшинецкий в видео, которое в Telegram опубликовала Радионова.Ветврач уточнил, что спасенной медведице около двух лет, она худая и немного обезвоженная.

https://ria.ru/20220701/zhivotnye-1799359923.html

диксон

красноярский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), диксон, красноярский край, норильский никель