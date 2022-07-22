https://ria.ru/20220722/mchs-1804420669.html

В МЧС появились новые медали и нагрудный знак

В МЧС появились новые медали и нагрудный знак - РИА Новости, 22.07.2022

В МЧС появились новые медали и нагрудный знак

В МЧС России появились четыре новые медали и один нагрудный знак, соответствующий приказ главы ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T22:02

2022-07-22T22:02

2022-07-22T22:03

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100605/12/1006051287_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f3b5ee72c9abf939112d0bea672f5282.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В МЧС России появились четыре новые медали и один нагрудный знак, соответствующий приказ главы ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, приказом вводятся следующие памятные медали: "90 лет гражданской обороне", "100 лет горноспасательной службе", "75 лет специальным подразделениям федеральной противопожарной службы" и "85 лет ФГБУ ВНИИПО МЧС России".Новый нагрудный знак, появившийся в МЧС, - "Отличный спасатель". Им, в частности, могу наградить за смелость и решительность при выполнении аварийно-спасательных и неотложных работ. Также претендовать на памятный символ могут победители конкурса профессионального мастерства.До этого в МЧС России уже были нагрудные знаки "Отличный пожарный" и "Отличный водолаз", а "Отличный спасатель" вводится впервые.

https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)