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В МЧС появились новые медали и нагрудный знак - РИА Новости, 22.07.2022
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В МЧС появились новые медали и нагрудный знак
В МЧС появились новые медали и нагрудный знак - РИА Новости, 22.07.2022
В МЧС появились новые медали и нагрудный знак
В МЧС России появились четыре новые медали и один нагрудный знак, соответствующий приказ главы ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:02
2022-07-22T22:03
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В МЧС России появились четыре новые медали и один нагрудный знак, соответствующий приказ главы ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, приказом вводятся следующие памятные медали: "90 лет гражданской обороне", "100 лет горноспасательной службе", "75 лет специальным подразделениям федеральной противопожарной службы" и "85 лет ФГБУ ВНИИПО МЧС России".Новый нагрудный знак, появившийся в МЧС, - "Отличный спасатель". Им, в частности, могу наградить за смелость и решительность при выполнении аварийно-спасательных и неотложных работ. Также претендовать на памятный символ могут победители конкурса профессионального мастерства.До этого в МЧС России уже были нагрудные знаки "Отличный пожарный" и "Отличный водолаз", а "Отличный спасатель" вводится впервые.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:02 22.07.2022 (обновлено: 22:03 22.07.2022)
 
В МЧС появились новые медали и нагрудный знак

В МЧС появились четыре новые медали и один нагрудный знак

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В МЧС России появились четыре новые медали и один нагрудный знак, соответствующий приказ главы ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, приказом вводятся следующие памятные медали: "90 лет гражданской обороне", "100 лет горноспасательной службе", "75 лет специальным подразделениям федеральной противопожарной службы" и "85 лет ФГБУ ВНИИПО МЧС России".
Новый нагрудный знак, появившийся в МЧС, - "Отличный спасатель". Им, в частности, могу наградить за смелость и решительность при выполнении аварийно-спасательных и неотложных работ. Также претендовать на памятный символ могут победители конкурса профессионального мастерства.
До этого в МЧС России уже были нагрудные знаки "Отличный пожарный" и "Отличный водолаз", а "Отличный спасатель" вводится впервые.
Сапер - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 18:55
Путин разрешил МЧС и Росгвардии обезвреживать боеприпасы
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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