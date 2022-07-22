https://ria.ru/20220722/mchs-1804420669.html
В МЧС появились новые медали и нагрудный знак
В МЧС появились новые медали и нагрудный знак - РИА Новости, 22.07.2022
В МЧС появились новые медали и нагрудный знак
В МЧС России появились четыре новые медали и один нагрудный знак, соответствующий приказ главы ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T22:02
2022-07-22T22:02
2022-07-22T22:03
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. В МЧС России появились четыре новые медали и один нагрудный знак, соответствующий приказ главы ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, приказом вводятся следующие памятные медали: "90 лет гражданской обороне", "100 лет горноспасательной службе", "75 лет специальным подразделениям федеральной противопожарной службы" и "85 лет ФГБУ ВНИИПО МЧС России".Новый нагрудный знак, появившийся в МЧС, - "Отличный спасатель". Им, в частности, могу наградить за смелость и решительность при выполнении аварийно-спасательных и неотложных работ. Также претендовать на памятный символ могут победители конкурса профессионального мастерства.До этого в МЧС России уже были нагрудные знаки "Отличный пожарный" и "Отличный водолаз", а "Отличный спасатель" вводится впервые.
https://ria.ru/20220714/boepripasy-1802540804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:02 22.07.2022 (обновлено: 22:03 22.07.2022)
В МЧС появились новые медали и нагрудный знак
В МЧС появились четыре новые медали и один нагрудный знак