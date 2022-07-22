https://ria.ru/20220722/martin-1804349776.html

Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах

Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах - РИА Новости, 22.07.2022

Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах

Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах, которые высказал в его адрес племянник Деннис Санчес, передает TMZ. Певец заявил, что для него РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:01

2022-07-22T18:01

2022-07-22T18:01

шоубиз

знаменитости

рики мартин (энрике моралес)

шоу-бизнес

домогательство

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах, которые высказал в его адрес племянник Деннис Санчес, передает TMZ. Певец заявил, что для него это было болезненно.Он добавил, что не мог выйти на связь с поклонниками раньше, чтобы объяснить ситуацию.Он пожелал племяннику начать новую жизнь, полную любви и тепла.Ранее сообщалось, что предполагаемые романтические отношения Мартина с родственником могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока. Связь с племянником или племянницей юридически считается в этой стране инцестом, влекущим суровое уголовное наказание.

https://ria.ru/20220722/barskikh-1804187701.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рики мартин (энрике моралес), шоу-бизнес, домогательство