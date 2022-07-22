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Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах - РИА Новости, 22.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220722/martin-1804349776.html
Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах
Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах - РИА Новости, 22.07.2022
Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах
Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах, которые высказал в его адрес племянник Деннис Санчес, передает TMZ. Певец заявил, что для него РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:01
2022-07-22T18:01
шоубиз
знаменитости
рики мартин (энрике моралес)
шоу-бизнес
домогательство
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах, которые высказал в его адрес племянник Деннис Санчес, передает TMZ. Певец заявил, что для него это было болезненно.Он добавил, что не мог выйти на связь с поклонниками раньше, чтобы объяснить ситуацию.Он пожелал племяннику начать новую жизнь, полную любви и тепла.Ранее сообщалось, что предполагаемые романтические отношения Мартина с родственником могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока. Связь с племянником или племянницей юридически считается в этой стране инцестом, влекущим суровое уголовное наказание.
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знаменитости, рики мартин (энрике моралес), шоу-бизнес, домогательство
18:01 22.07.2022
 
Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах

Рики Мартин прокомментировал обвинения со стороны племянника Денниса Санчеса

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Рики Мартин на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи. Сентябрь 2016 года
Певец Рики Мартин на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2016 в Сочи. Сентябрь 2016 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Рики Мартин впервые прокомментировал обвинения в домогательствах, которые высказал в его адрес племянник Деннис Санчес, передает TMZ. Певец заявил, что для него это было болезненно.

"Заявления оказались ложными, но я скажу вам правду. Это было очень больно. Это было разрушительно для меня, для моей семьи, для моих друзей. Никому такого не пожелаю", – сказал Мартин.

Он добавил, что не мог выйти на связь с поклонниками раньше, чтобы объяснить ситуацию.

"В течение двух недель мне не разрешали защищать себя, потому что я, согласно закону, обязан был хранить молчание до тех пор, пока не предстану перед судьей", – добавил певец.

Он пожелал племяннику начать новую жизнь, полную любви и тепла.
Ранее сообщалось, что предполагаемые романтические отношения Мартина с родственником могут стать основанием для 50-летнего тюремного срока. Связь с племянником или племянницей юридически считается в этой стране инцестом, влекущим суровое уголовное наказание.
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