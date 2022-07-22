https://ria.ru/20220722/magate-1804191034.html

Глава МАГАТЭ прокомментировал постепенный отказ Ирана от обязательств

Глава МАГАТЭ прокомментировал постепенный отказ Ирана от обязательств - РИА Новости, 22.07.2022

Глава МАГАТЭ прокомментировал постепенный отказ Ирана от обязательств

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что постепенный отказ Ирана от обязательств по ядерной программе не... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T10:04

2022-07-22T10:04

2022-07-22T10:04

в мире

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

рафаэль гросси

магатэ

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что постепенный отказ Ирана от обязательств по ядерной программе не означает, что он создает ядерное оружие.По словам Гросси, Иран постепенно и последовательно отказывается от различных взятых на себя обязательств по ядерной программе."Сегодня мы имеем ядерную программу, которая значительно выросла, намного по сравнению с тем, что было в 2015 году. Это рост не только количественный, но и качественный ... Это не означает, что Иран делает ядерное оружие, но ни одна страна, не имеющая военных разработок, не производит обогащения на таком уровне - 60%", - заявил Гросси в интервью испанскому изданию Pais.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - СВПД, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД прошел в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20201202/programma-1587410672.html

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

иран

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), рафаэль гросси, магатэ, новости - ядерные технологии