https://ria.ru/20220722/koronavirus-1804251684.html

В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 22.07.2022

В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 12,3 процента, вакцинация первым компонентом проведена 93,5 миллиона раз, следует из... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T14:07

2022-07-22T14:07

2022-07-22T14:37

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 12,3 процента, вакцинация первым компонентом проведена 93,5 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 14,3 процента.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве России сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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