14:07 22.07.2022 (обновлено: 14:37 22.07.2022)
В России снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 12,3 процента
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России снизился до 12,3 процента, вакцинация первым компонентом проведена 93,5 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет — 12,3 процента, — говорится в сообщении. Отмечается, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 93 547 199 раз, двумя — 88 964 088.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в стране составлял 14,3 процента.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве России сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт". В конце августа 2021 года Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве России сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.