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Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море

Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море - РИА Новости, 22.07.2022

Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:16

2022-07-22T17:16

2022-07-22T17:47

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни."С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса", - сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html

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Владимир Лаврентьев

реджеп тайип эрдоган, стамбул, россия, турция, черное море, в мире