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Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море
Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море - РИА Новости, 22.07.2022
Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:16
2022-07-22T17:16
2022-07-22T17:47
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни."С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса", - сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804160463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, стамбул, россия, турция, черное море, в мире
17:16 22.07.2022 (обновлено: 17:47 22.07.2022)
Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море
Лидер Турции Эрдоган: безопасный коридор в Черном море начнет действовать в ближайшие дни