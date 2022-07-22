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Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море - РИА Новости, 22.07.2022
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Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море
Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море - РИА Новости, 22.07.2022
Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:16
2022-07-22T17:47
реджеп тайип эрдоган
стамбул
россия
турция
черное море
в мире
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни."С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса", - сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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стамбул
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реджеп тайип эрдоган, стамбул, россия, турция, черное море, в мире
17:16 22.07.2022 (обновлено: 17:47 22.07.2022)
 
Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море

Лидер Турции Эрдоган: безопасный коридор в Черном море начнет действовать в ближайшие дни

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни.
"С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса", - сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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Реджеп Тайип ЭрдоганСтамбулРоссияТурцияЧерное мореВ мире
 
 
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