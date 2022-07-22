https://ria.ru/20220722/khovatiya-1804311864.html

Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией

Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией - РИА Новости, 22.07.2022

Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что государство находится в недружественных отношениях с Россией, и выразил обеспокоенность развитием ситуации. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:37

2022-07-22T16:37

2022-07-22T17:13

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БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что государство находится в недружественных отношениях с Россией, и выразил обеспокоенность развитием ситуации.Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Сообщалось, что Словения и Хорватия, внесенные в этот список, не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения."Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией", — заявил Миланович журналистам на праздновании дня муниципалитета Промине, отметив при этом, что его страна "не участвует в этом настолько активно, как некоторые другие государства"."Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется", — сказал он.Ранее он и хорватский премьер Андрей Пленкович несколько раз в острой форме обвиняли друг друга в сотрудничестве с властями Российской Федерации. При этом официальный Загреб сделал несколько острых антироссийских заявлений по линии МИД, поддержал все санкции ЕС против России, отправлял оружие и материальную помощь Киеву и высылал российских дипломатов.

https://ria.ru/20220717/serbiya-1803057201.html

https://ria.ru/20220717/khorvatiya-1803047486.html

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в мире, андрей пленкович, россия, хорватия, словения, евросоюз