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Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
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Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией
Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией - РИА Новости, 22.07.2022
Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией
Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что государство находится в недружественных отношениях с Россией, и выразил обеспокоенность развитием ситуации. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T16:37
2022-07-22T17:13
в мире
андрей пленкович
россия
хорватия
словения
евросоюз
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БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что государство находится в недружественных отношениях с Россией, и выразил обеспокоенность развитием ситуации.Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Сообщалось, что Словения и Хорватия, внесенные в этот список, не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения."Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией", — заявил Миланович журналистам на праздновании дня муниципалитета Промине, отметив при этом, что его страна "не участвует в этом настолько активно, как некоторые другие государства"."Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется", — сказал он.Ранее он и хорватский премьер Андрей Пленкович несколько раз в острой форме обвиняли друг друга в сотрудничестве с властями Российской Федерации. При этом официальный Загреб сделал несколько острых антироссийских заявлений по линии МИД, поддержал все санкции ЕС против России, отправлял оружие и материальную помощь Киеву и высылал российских дипломатов.
https://ria.ru/20220717/serbiya-1803057201.html
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в мире, андрей пленкович, россия, хорватия, словения, евросоюз
16:37 22.07.2022 (обновлено: 17:13 22.07.2022)
 
Президент Хорватии признал недружественные отношения с Россией

Президент Хорватии Зоран Миланович признал недружественные отношения с Россией

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Президент Хорватии Зоран Миланович. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 июл — РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович признал, что государство находится в недружественных отношениях с Россией, и выразил обеспокоенность развитием ситуации.
Правительство РФ ранее расширило перечень недружественных иностранных государств, теперь в него входят Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Сообщалось, что Словения и Хорватия, внесенные в этот список, не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.
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"Мы, действительно, находимся в недружественных отношениях с Россией", — заявил Миланович журналистам на праздновании дня муниципалитета Промине, отметив при этом, что его страна "не участвует в этом настолько активно, как некоторые другие государства".
"Это очень опасная ситуация, которая угрожает развиться в нечто непредвиденное, надеюсь, что не разовьется", — сказал он.
Ранее он и хорватский премьер Андрей Пленкович несколько раз в острой форме обвиняли друг друга в сотрудничестве с властями Российской Федерации. При этом официальный Загреб сделал несколько острых антироссийских заявлений по линии МИД, поддержал все санкции ЕС против России, отправлял оружие и материальную помощь Киеву и высылал российских дипломатов.
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