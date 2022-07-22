Рейтинг@Mail.ru
На Кубани опровергли сообщения о смертельном избиении подростка-инвалида - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/invalid-1804379003.html
На Кубани опровергли сообщения о смертельном избиении подростка-инвалида
На Кубани опровергли сообщения о смертельном избиении подростка-инвалида - РИА Новости, 22.07.2022
На Кубани опровергли сообщения о смертельном избиении подростка-инвалида
Информация об избиении ребенка-инвалида в Темрюкском районе на Кубани не соответствует действительности, мальчик погиб при ДТП, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T19:25
2022-07-22T19:27
происшествия
россия
темрюкский район
краснодарский край
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Информация об избиении ребенка-инвалида в Темрюкском районе на Кубани не соответствует действительности, мальчик погиб при ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Ранее ряд СМИ сообщили, что на Кубани неизвестные насмерть забили 17-летнего инвалида. Мальчика якобы доставили в бессознательном состоянии в больницу, где он скончался от многочисленных травм."Органы прокуратуры сообщают о том, что информация, распространенная некоторыми мессенджерами, о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе, не в полной мере соответствует действительности. Ребенок погиб, однако обстоятельства гибели следующие: в ночь с 19 на 20 июля 2022 года он находился на улице Таманской в поселке Стрелка на проезжей части, где был сбит автомобилем", - говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, водитель, сбивший инвалида, скрылся с места ДТП, но был найден, личность его установлена, против мужчины завели уголовное дело. "Следственным отделом Темрюкского района СКР по краю возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ч. ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения)", - уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20220627/prigovor-1798311520.html
https://ria.ru/20220622/iznasilovanie-1797198305.html
россия
темрюкский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, темрюкский район, краснодарский край, дтп
19:25 22.07.2022 (обновлено: 19:27 22.07.2022)
 
На Кубани опровергли сообщения о смертельном избиении подростка-инвалида

Прокуратура на Кубани опровергла информацию о смертельном избиении подростка-инвалида

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Информация об избиении ребенка-инвалида в Темрюкском районе на Кубани не соответствует действительности, мальчик погиб при ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее ряд СМИ сообщили, что на Кубани неизвестные насмерть забили 17-летнего инвалида. Мальчика якобы доставили в бессознательном состоянии в больницу, где он скончался от многочисленных травм.
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 09:22
Омичу, убившему девушку-инвалида, дали 15 лет колонии
"Органы прокуратуры сообщают о том, что информация, распространенная некоторыми мессенджерами, о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе, не в полной мере соответствует действительности. Ребенок погиб, однако обстоятельства гибели следующие: в ночь с 19 на 20 июля 2022 года он находился на улице Таманской в поселке Стрелка на проезжей части, где был сбит автомобилем", - говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, водитель, сбивший инвалида, скрылся с места ДТП, но был найден, личность его установлена, против мужчины завели уголовное дело. "Следственным отделом Темрюкского района СКР по краю возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ч. ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения)", - уточнили в прокуратуре.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 07:26
Двум жителям Камчатки, изнасиловавшим девушку-инвалида, дали четыре года
 
ПроисшествияРоссияТемрюкский районКраснодарский крайДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала