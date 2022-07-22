19:25 22.07.2022 (обновлено: 19:27 22.07.2022)
На Кубани опровергли сообщения о смертельном избиении подростка-инвалида
Прокуратура на Кубани опровергла информацию о смертельном избиении подростка-инвалида
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Информация об избиении ребенка-инвалида в Темрюкском районе на Кубани не соответствует действительности, мальчик погиб при ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее ряд СМИ сообщили, что на Кубани неизвестные насмерть забили 17-летнего инвалида. Мальчика якобы доставили в бессознательном состоянии в больницу, где он скончался от многочисленных травм.
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"Органы прокуратуры сообщают о том, что информация, распространенная некоторыми мессенджерами, о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе, не в полной мере соответствует действительности. Ребенок погиб, однако обстоятельства гибели следующие: в ночь с 19 на 20 июля 2022 года он находился на улице Таманской в поселке Стрелка на проезжей части, где был сбит автомобилем", - говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, водитель, сбивший инвалида, скрылся с места ДТП, но был найден, личность его установлена, против мужчины завели уголовное дело. "Следственным отделом Темрюкского района СКР по краю возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ч. ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения)", - уточнили в прокуратуре.