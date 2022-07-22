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На Кубани опровергли сообщения о смертельном избиении подростка-инвалида

На Кубани опровергли сообщения о смертельном избиении подростка-инвалида - РИА Новости, 22.07.2022

На Кубани опровергли сообщения о смертельном избиении подростка-инвалида

Информация об избиении ребенка-инвалида в Темрюкском районе на Кубани не соответствует действительности, мальчик погиб при ДТП, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T19:25

2022-07-22T19:25

2022-07-22T19:27

происшествия

россия

темрюкский район

краснодарский край

дтп

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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Информация об избиении ребенка-инвалида в Темрюкском районе на Кубани не соответствует действительности, мальчик погиб при ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.Ранее ряд СМИ сообщили, что на Кубани неизвестные насмерть забили 17-летнего инвалида. Мальчика якобы доставили в бессознательном состоянии в больницу, где он скончался от многочисленных травм."Органы прокуратуры сообщают о том, что информация, распространенная некоторыми мессенджерами, о нападении и избиении 17-летнего инвалида детства в Темрюкском районе, не в полной мере соответствует действительности. Ребенок погиб, однако обстоятельства гибели следующие: в ночь с 19 на 20 июля 2022 года он находился на улице Таманской в поселке Стрелка на проезжей части, где был сбит автомобилем", - говорится в сообщении.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства, водитель, сбивший инвалида, скрылся с места ДТП, но был найден, личность его установлена, против мужчины завели уголовное дело. "Следственным отделом Темрюкского района СКР по краю возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ч. ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения)", - уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20220627/prigovor-1798311520.html

https://ria.ru/20220622/iznasilovanie-1797198305.html

россия

темрюкский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, темрюкский район, краснодарский край, дтп