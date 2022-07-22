https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html

Идеология и национальные "герои" Украины: чему учат солдат ВСУ

Идеология и национальные "герои" Украины: чему учат солдат ВСУ - РИА Новости, 22.07.2022

Идеология и национальные "герои" Украины: чему учат солдат ВСУ

Андрей Казаков,Военный корреспондент РИА Новости РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T12:00

2022-07-22T12:00

2022-07-22T15:24

донбасс. геноцид. 2014-2022

нацификация

геноцид в донбассе

милитаризация

украина

вооруженные силы украины

тарас шевченко

адольф гитлер

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Андрей Казаков,Военный корреспондент РИА НовостиГоворят, артиллеристам легко. По крайней мере в психологическом плане. Они редко видят попадания снарядов — результат своей работы. Вэсэушники, ежедневно бьющие по Донецку, могут увидеть последствия своих действий разве что в телевизоре. Причем по российскому каналу. Правда, российское телевидение на Украине запрещено. Поэтому "насыпать" 82- и 120-миллиметровые мины, а также 122-, 152- и даже 155-миллиметровые американские экзотические снаряды по детским садам, школам, рынкам и вообще жилому сектору столицы ДНР "боги войны" нынешней Украины могут легко. С широко закрытыми глазами.То ли дело "укроморпехи" в Мариуполе. Они точно видели и знали, в кого стреляют. Один расстрелял русскоязычную гражданку Украины, задержанную по подозрению в шпионаже. А до суда и следствия она не дожила, потому что "ее негде было содержать". Вот вэсэушник, хладнокровно выстреливший ей в голову из АК-74, и решил проблему с переполненностью камер. Другой, патрулируя правобережный район Мариуполя, остановил местного мужчину для проверки документов. Попросил сказать слово "паляныця". Мариуполец произнес его "как-то не так". И морпех расстрелял его на месте. Без суда и следствия. Зато с глубокой убежденностью в своей правоте. В частности, в том, что имеет право решать, кому жить, а кому умереть. Неправильное произношение украинского слова является достаточным преступлением перед Незалежной, чтоб быть расстрелянным? Откуда такая убежденность? Ведь именно ее следствием стали и бесчеловечные обстрелы Донецка, и хладнокровные расстрелы мариупольцев.Военные преступления совершают не только идейные неонацисты из тербатов, полков "Азов" и "Айдар". Это делают и простые военнослужащие ВСУ. Их так учили. Как — так? И главное — чему?Мы попросили преподавателя истории одной из средних школ Мариуполя показать нам материалы, на которых 8 лет воспитывали учеников. А ведь нынешние солдаты ВСУ еще 3–4 года назад сидели за партами и впитывали все то, что было написано в агитках и методичках. Одну из них мы обнаружили в учительской.Дорогая бумага, высококачественная печать, стильная современная верстка. Название “2014: начало российско-украинской войны”. Методичка создана под эгидой Украинского института национальной памяти. На первый взгляд, это просто "пятиминутка ненависти", изложенная в письменном виде, да еще с картинками. Своеобразная постмайданная ультранационалистическая версия событий, происходивших на территории бывшей УССР. Эта версия нам хорошо известна, и в ней нет ничего нового и интересного. Но дьявол в деталях.В одной из первых глав, названной "Контекст", содержится введение или, если хотите, историческое самопозиционирование современного украинского патриота, который лупит по Донецку из американских гаубиц и расстреливает жителей Мариуполя за плохое произношение слов на священной для него державной мове.На страницах представлен ни много ни мало национальный пантеон героев современной постмайданной Украины. Родоначальником здесь выступает гетман. Но не Богдан Хмельницкий, а Иван Мазепа. Тот самый, который накануне битвы при Полтаве предал Петра Великого и перешел на сторону шведского Карла. Тот самый, кого Петр наградил медалью Иуды. Достойнее гетмана в истории Незалежной не нашлось? Или нашлось?Следом за Мазепой фигурирует интересная пара исторических персонажей — Петлюра и Коновалец. С известной долей юмора их можно назвать булгаковскими. Но не потому, что эта парочка похожа на Коровьева и Бегемота, а потому, что фигурирует в его автобиографической "Белой гвардии".Именно от них защищали Киев братья Турбины, капитан Мышлаевский, капитан Студзинский и поручик Шервинский. Именно сечевые стрельцы, "воспитанные" тюремной австро-венгерской и германской администрацией в лагерях Терезен, Талергоф и Раштад, штурмовали Киев во время Гражданской войны 1917—1921 годов.Биографию героев прекрасно подсвечивает статья в номере "Русского инвалида" от 11 июня 1917 года (инвалидом в дореволюционной России назывался уволенный в отставку нижний чин. — Прим. ред.).Вот ими, такими бойцами, и командовали такие как Коновалец и Петлюра.А сам Евгений Коновалец знаменит своим кровавым подавлением восстания на заводе "Арсенал" в Киеве, где погибло от 750 до 1500 жителей столицы Малороссии. И именно он сегодня красуется в качестве героя и образца для подражания в современной украинской методичке по патриотизму. Он же, что примечательно, украшает герб школы командиров разгромленного в Мариуполе националистического полка "Азов". Человек, столетие назад убивавший киевлян, сегодня возведен в ранг национального героя. А киевлянин Булгаков предан анафеме и запрещен. Так чего же тогда ждать от современных морпехов ВСУ? Ведь Коновалец и Петлюра делали ровно то же, что нынешние вэсэушники, — зачищали территорию Малороссии и Новороссии от неправильных, с их точки зрения, людей. От тех, кто плохо произносит слово "паляныця" или не желает кричать "героям слава" при виде черно-красного знамени Бандеры. Кстати, и он в методичке института национальной памяти есть.В ней сказано, что Степан Бандера боролся и против Советской власти, и против Третьего рейха. Правда, составители забыли написать о его добровольном и тесном сотрудничестве с нацистскими спецслужбами и о том, как Степан в своих письмах обращался к Гитлеру. А обращался он просто: "Мой фюрер!". Можно вспомнить "Акт провозглашения Украинского государства", составленный бандеровцами, в котором четко указано, что созданное "новое украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всем мире". Было в акте и про армию предателей, которая "создается на украинской земле и будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенную Соборную Украинскую Державу и новый порядок во всем мире". “Совместно с немецкой армией под руководством вождя Адольфа Гитлера”... Как-то не вяжется с официальной версией новой киевской власти, согласно которой Бандеру считают борцом с фашистами.Вот, например, транспаранты, размещенные на воротах замка во Львовской области. Лозунги переводятся так: "Слава Гитлеру! Слава Бандере! Да здравствует независимая Украинская соборная Держава! Да здравствует Вождь Ст. Бандера! Слава Гитлеру! Слава непобедимым немецким и украинским вооруженным силам! Слава Бандере!". Всего этого в методичке Украинского института национальной памяти, конечно, нет.Зато на двенадцатой странице красуются новые эмблемы подразделений ВСУ. Например, нарукавный знак 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". На нем арийский профиль орла, явно стилизованный под символику Третьего рейха. Это подтверждают и дубовые листья, которыми украшали высший орден гитлеровской Германии – Рыцарский крест Железного креста. Почему “Холодный Яр”? Так называется место, где когда-то малороссы создавали партизанское движение против польских оккупантов. Оно же воспето Тарасом Шевченко. Однако есть исторические события посвежее. Столетие назад в Холодном Яре обосновались украинские националисты, нападавшие как на белые части генерала Деникина, так и на подразделения Красной армии. До незалежности (провозглашение независимости Украины в 1991 году после выхода из состава СССР. — Прим. ред.) 93-я ОМБр была советской Краснознаменной 93-й гвардейской мотострелковой дивизией орденов Суворова и Кутузова. Причем, дислоцировавшейся в Венгрии. В итоге Кутузова заменили на арийского орла, а Суворова — на Коновальца.Соседствует с эмблемой 93-й бригады зловещая нашивка 72-й отдельной мехбригады имени "Черных запорожцев". На ней череп и кости, а также слоган "Украина або смерть". Полагаю, переводить не нужно. Что за запорожцы такие? Речь идет об украинской кавалерийской части опять же времен Гражданской войны 1917–1921 годов. Ее “славный боевой путь” увенчан такими вехами, как тот же булгаковский штурм Киева, рейды по красным и белым тылам, а итогом ее деятельности стало интернирование (сдача в плен) к польскому маршалу Пилсудскому. Вот они — "наши маяки и университеты". Кстати, военнослужащие ВСУ любят и художественную литературу об этих запорожцах. Автобиографическое произведение Валентина Симьянцева – сотника армии УНР, умершего в начале 90-х годов в эмиграции в США, — было найдено нами на позициях нынешних боевиков ВСУ на заводе им. Ильича в Мариуполе. В аннотации с особой гордостью автор подчеркивает, что черные запорожцы не только воевали и с красными, и с белыми на фронте, но и занимались "забавами в их тылах".На жестком диске ноутбука одного из украинских морпехов в папке "Методички ВС Украины", в подразделе "Бои в городе", был найден учебник под названием "Хитрости ведения боя в городе". На обложке пособия изображена карта Москвы с желтой и голубой стрелками, наносящими удар в центр столицы. Учебник был создан как минимум в 2015 году. "Сознание должно быть сориентировано должным образом: откажись от психологии потенциальной жертвы — приобрети и развивай в своем сознании готовность убить любого, кто покушается на тебя или твоих друзей, без колебания ответить на насилие еще большим насилием", — советует читателю автор пособия.На этом интересные находки, которые хранят ноутбуки украинских солдат, не заканчиваются. Присмотритесь к агитационному плакату для детей: за тремя профилями, символизирующими преемственность поколений "защитников" незалежной, находится карта Украины, которая включает в себя не только Крым, но и Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области.Изображения хранились в разделе "Для школ и детских садов" папки "Презентации". На пропагандистских материалах в состав Украины также были включены некоторые территории Белоруссии и Польши.В современных условиях выстроить хоть сколько-нибудь осмысленную и адекватную версию украинской военно-патриотической идеи непросто. Все достойные военачальники — советский ли Ковпак, царский ли Паскевич — сражались очень успешно, но за Малороссию как за неотъемлемую часть России. Или за УССР как за часть. Но главное — за народ, населявший Малороссию и Новороссию. Они не зачищали его от "шпионов". Все прочие войны либо выходили боком для самих украинцев — от Мазепы до Бандеры, — либо велись против нынешних союзников Киева. Например, против Речи Посполитой. Или против Турции. Ведь все помнят картину Ильи Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану”?Предав забвению героев истинных, украинские псевдоученые и пропагандисты в стиле лжеца Грушевского популяризируют на территории бывшей УССР героев фейковых. Не только сражавшихся с собственным народом, как Евгений Коновалец и Петлюра, но и закончивших свой бесславный боевой путь на чужбине. Как Мазепа, Петлюра, Коновалец, Бандера, черные запорожцы и многие другие.Равняясь на них, ВСУ сами выбирают для себя позорный путь: либо бессмысленная смерть, либо плен, либо бегство. Но пока отдающие Петлюре и Бандере честь украинские морпехи топчут Малороссию и Новороссию, они обречены вслед за резавшим киевлян Коновальцем и его войском, воспитанным в австро-венгерских лагерях, продолжать обстреливать жилые кварталы Донецка и Луганска и расстреливать попадающихся им гражданских. За что? За то, что неправильно произносят слово "паляныця". Или за то, что не зигуют при виде изображения Бандеры и Шухевича, не поддерживают евроинтеграцию. Впрочем, повод найдется, когда есть образец для подражания — в методичке института национальной памяти, напечатанной в Киеве.* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

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