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Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/gordon-1804339205.html
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона - РИА Новости, 22.07.2022
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:34
2022-07-22T17:58
специальная военная операция на украине
дмитрий гордон
россия
украина
в мире
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по национальному признаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры посещения в виде заочного аресте Гордону Д.И.", - сообщила собеседница агентства.Гордону вменяются три статьи УК РФ: распространение фейков о действиях ВС РФ во время спецоперации на Украине, возбуждение ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Они предполагают длительные сроки заключения.Как отмечало МВД РФ, Гордон в прямом эфире украинского телеканала заявил о необходимости ядерных бомбардировок России и "призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения", сославшись на "заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан" Украины.
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дмитрий гордон, россия, украина, в мире, москва, ситуация в днр и лнр
17:34 22.07.2022 (обновлено: 17:58 22.07.2022)
 
Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона

Суд в Москве заочно арестовал украинского журналиста Гордона за фейки и экстремизм

© Фото : @gordondmytro/InstagramДмитрий Гордон
Дмитрий Гордон - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Фото : @gordondmytro/Instagram
Дмитрий Гордон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона за распространение фейков о российской армии и возбуждение ненависти по национальному признаку, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры посещения в виде заочного аресте Гордону Д.И.", - сообщила собеседница агентства.
Гордону вменяются три статьи УК РФ: распространение фейков о действиях ВС РФ во время спецоперации на Украине, возбуждение ненависти по национальному признаку, а также публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Они предполагают длительные сроки заключения.
Как отмечало МВД РФ, Гордон в прямом эфире украинского телеканала заявил о необходимости ядерных бомбардировок России и "призвал к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения", сославшись на "заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан" Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ГордонРоссияУкраинаВ миреМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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