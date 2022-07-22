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В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа
В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа - РИА Новости, 22.07.2022
В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа
Турция сможет перепродавать российский газ в ЕС, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы, заявил в колонке для YeniSafak эксперт... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T02:31
2022-07-22T02:31
2022-07-22T02:31
специальная военная операция на украине
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левент йылмаз
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Турция сможет перепродавать российский газ в ЕС, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы, заявил в колонке для YeniSafak эксперт Левент Йылмаз.Он указал, что санкции, наложенные на российские банки, уже усложняют операции с оплатой газа.По его словам, для реализации такой схемы Москва и Анкара должны заключить новый контракт, который разрешит Турции реэкспортировать закупаемое у России голубое топливо в другие страны.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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турция, европа, евросоюз, россия, левент йылмаз, в мире
В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа
Эксперт Йылмаз: Турция сможет реэкспортировать в ЕС российский газ при эмбарго на него