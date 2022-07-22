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В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа - РИА Новости, 22.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220722/gaz-1804164770.html
В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа
В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа - РИА Новости, 22.07.2022
В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа
Турция сможет перепродавать российский газ в ЕС, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы, заявил в колонке для YeniSafak эксперт... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T02:31
2022-07-22T02:31
специальная военная операция на украине
турция
европа
евросоюз
россия
левент йылмаз
в мире
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Турция сможет перепродавать российский газ в ЕС, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы, заявил в колонке для YeniSafak эксперт Левент Йылмаз.Он указал, что санкции, наложенные на российские банки, уже усложняют операции с оплатой газа.По его словам, для реализации такой схемы Москва и Анкара должны заключить новый контракт, который разрешит Турции реэкспортировать закупаемое у России голубое топливо в другие страны.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220721/gaz-1804108017.html
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турция, европа, евросоюз, россия, левент йылмаз, в мире
02:31 22.07.2022
 
В Турции придумали, как нажиться при отказе Европы от российского газа

Эксперт Йылмаз: Турция сможет реэкспортировать в ЕС российский газ при эмбарго на него

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Турция сможет перепродавать российский газ в ЕС, если Брюссель запретит странам ЕС покупать голубое топливо у Москвы, заявил в колонке для YeniSafak эксперт Левент Йылмаз.
Он указал, что санкции, наложенные на российские банки, уже усложняют операции с оплатой газа.
"В нынешней ситуации на ум приходит следующее предложение по решению: Турция может продавать российский газ в Европу по существующим трубопроводам", — написал Йылмаз.
По его словам, для реализации такой схемы Москва и Анкара должны заключить новый контракт, который разрешит Турции реэкспортировать закупаемое у России голубое топливо в другие страны.
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После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоресурсов. ЕС принял уже семь пакетов санкций, включающих среди прочего эмбарго на уголь и нефть.
Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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