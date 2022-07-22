https://ria.ru/20220722/evropa-1804360664.html

В США назвали страны, которые превратили Европу в руины за один месяц

В США назвали страны, которые превратили Европу в руины за один месяц - РИА Новости, 22.07.2022

В США назвали страны, которые превратили Европу в руины за один месяц

Политическая нестабильность в Италии, Франции и Великобритании за короткое время разрушила Европу, заявила ведущая американского телеканала Fox News Лора... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:18

2022-07-22T18:18

2022-07-22T19:37

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марин ле пен

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Политическая нестабильность в Италии, Франции и Великобритании за короткое время разрушила Европу, заявила ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм.Кроме того, телеведущая обратила внимание на хаос, который царит во Франции после недавних парламентских выборов. Правительство Эммануэля Макрона расколото, поскольку его коалиция "Вместе!" не смогла получить большинство. В то же время наблюдается усиление позиций ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая получила в парламенте 89 кресел, добавила Ингрэм.Разразившийся в Великобритании политический кризис, по мнению журналистки, также ослабил Европу."Премьер Британии Борис Джонсон правил не как популист. Он был фальшивым популистом. Его просто выгнали, и недавно он произнес свою прощальную речь перед парламентом", — отметила она.Политическая обстановка в Германии тоже остается напряженной, считает Ингрем.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США — привели к росту цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220722/kapitulyatsiya-1804294222.html

https://ria.ru/20220722/zapad-1804278823.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, европа, великобритания, франция, италия, германия, эммануэль макрон, марин ле пен, борис джонсон, марио драги, сша, евросоюз