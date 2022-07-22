18:18 22.07.2022 (обновлено: 19:37 22.07.2022)
В США назвали страны, которые превратили Европу в руины за один месяц
Fox News: Италия, Франция и Великобритания превратили Европу в руины за один месяц
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Политическая нестабильность в Италии, Франции и Великобритании за короткое время разрушила Европу, заявила ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм.
"Давайте посмотрим, что случилось в Европе всего за один месяц. Вчера в Италии был распущен парламент и ушел в отставку премьер-министр Марио Драги. И это спустя десятилетие после того, как его провозгласили спасителем зоны евро, когда он возглавлял Европейский центральный банк", — напомнила она.
Кроме того, телеведущая обратила внимание на хаос, который царит во Франции после недавних парламентских выборов. Правительство Эммануэля Макрона расколото, поскольку его коалиция "Вместе!" не смогла получить большинство. В то же время наблюдается усиление позиций ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая получила в парламенте 89 кресел, добавила Ингрэм.
Разразившийся в Великобритании политический кризис, по мнению журналистки, также ослабил Европу.
"Премьер Британии Борис Джонсон правил не как популист. Он был фальшивым популистом. Его просто выгнали, и недавно он произнес свою прощальную речь перед парламентом", — отметила она.
Политическая обстановка в Германии тоже остается напряженной, считает Ингрем.
"Либеральные журналисты лебезили перед всегда блестящей Ангелой Меркель. Они заявляли, что хотели бы видеть у себя такого же лидера, как она. Но Германия, которую Меркель оставила после себя, чувствует себя не так уж и хорошо, не так ли? Мы видим суровую правду: европейские лидеры начинают сдаваться", — констатировала журналистка.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США — привели к росту цен на продукты питания и топливо.