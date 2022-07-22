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В США назвали страны, которые превратили Европу в руины за один месяц - РИА Новости, 22.07.2022
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В США назвали страны, которые превратили Европу в руины за один месяц
В США назвали страны, которые превратили Европу в руины за один месяц - РИА Новости, 22.07.2022
В США назвали страны, которые превратили Европу в руины за один месяц
Политическая нестабильность в Италии, Франции и Великобритании за короткое время разрушила Европу, заявила ведущая американского телеканала Fox News Лора... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T18:18
2022-07-22T19:37
в мире
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великобритания
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италия
германия
эммануэль макрон
марин ле пен
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Политическая нестабильность в Италии, Франции и Великобритании за короткое время разрушила Европу, заявила ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм.Кроме того, телеведущая обратила внимание на хаос, который царит во Франции после недавних парламентских выборов. Правительство Эммануэля Макрона расколото, поскольку его коалиция "Вместе!" не смогла получить большинство. В то же время наблюдается усиление позиций ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая получила в парламенте 89 кресел, добавила Ингрэм.Разразившийся в Великобритании политический кризис, по мнению журналистки, также ослабил Европу."Премьер Британии Борис Джонсон правил не как популист. Он был фальшивым популистом. Его просто выгнали, и недавно он произнес свою прощальную речь перед парламентом", — отметила она.Политическая обстановка в Германии тоже остается напряженной, считает Ингрем.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
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в мире, европа, великобритания, франция, италия, германия, эммануэль макрон, марин ле пен, борис джонсон, марио драги, сша, евросоюз
18:18 22.07.2022 (обновлено: 19:37 22.07.2022)
 
В США назвали страны, которые превратили Европу в руины за один месяц

Fox News: Италия, Франция и Великобритания превратили Европу в руины за один месяц

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Политическая нестабильность в Италии, Франции и Великобритании за короткое время разрушила Европу, заявила ведущая американского телеканала Fox News Лора Ингрэм.

"Давайте посмотрим, что случилось в Европе всего за один месяц. Вчера в Италии был распущен парламент и ушел в отставку премьер-министр Марио Драги. И это спустя десятилетие после того, как его провозгласили спасителем зоны евро, когда он возглавлял Европейский центральный банк", — напомнила она.

Кроме того, телеведущая обратила внимание на хаос, который царит во Франции после недавних парламентских выборов. Правительство Эммануэля Макрона расколото, поскольку его коалиция "Вместе!" не смогла получить большинство. В то же время наблюдается усиление позиций ультраправой партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", которая получила в парламенте 89 кресел, добавила Ингрэм.
Разразившийся в Великобритании политический кризис, по мнению журналистки, также ослабил Европу.
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"Премьер Британии Борис Джонсон правил не как популист. Он был фальшивым популистом. Его просто выгнали, и недавно он произнес свою прощальную речь перед парламентом", — отметила она.
Политическая обстановка в Германии тоже остается напряженной, считает Ингрем.

"Либеральные журналисты лебезили перед всегда блестящей Ангелой Меркель. Они заявляли, что хотели бы видеть у себя такого же лидера, как она. Но Германия, которую Меркель оставила после себя, чувствует себя не так уж и хорошо, не так ли? Мы видим суровую правду: европейские лидеры начинают сдаваться", — констатировала журналистка.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США — привели к росту цен на продукты питания и топливо.
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