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Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса - РИА Новости, 22.07.2022
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Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса
Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса - РИА Новости, 22.07.2022
Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела очень сложный и долгий путь с РФ и Украиной для решения продовольственного кризиса. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:19
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в мире
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россия
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела очень сложный и долгий путь с РФ и Украиной для решения продовольственного кризиса.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
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в мире, турция, стамбул, россия, реджеп тайип эрдоган
17:19 22.07.2022 (обновлено: 17:39 22.07.2022)
 
Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса

Эрдоган: Турция, Россия и Украина проделали долгий путь для решения кризиса с зерном

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКомбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела очень сложный и долгий путь с РФ и Украиной для решения продовольственного кризиса.
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
"Это был долгий и сложный путь, спасибо каждому за содействие в этой работе", - сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашений в Стамбуле.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:16
Эрдоган анонсировал создание безопасного коридора в Черном море
 
В миреТурцияСтамбулРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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