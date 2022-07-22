https://ria.ru/20220722/erdogan-1804330220.html

Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса

Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса - РИА Новости, 22.07.2022

Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела очень сложный и долгий путь с РФ и Украиной для решения продовольственного кризиса. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:19

2022-07-22T17:19

2022-07-22T17:39

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турция

стамбул

россия

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела очень сложный и долгий путь с РФ и Украиной для решения продовольственного кризиса.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

https://ria.ru/20220722/koridor-1804329285.html

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в мире, турция, стамбул, россия, реджеп тайип эрдоган