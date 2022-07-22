https://ria.ru/20220722/erdogan-1804330220.html
Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса
Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса - РИА Новости, 22.07.2022
Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела очень сложный и долгий путь с РФ и Украиной для решения продовольственного кризиса. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:19
2022-07-22T17:19
2022-07-22T17:39
в мире
турция
стамбул
россия
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682880_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fa5372e060f1c782e51e6a61bfce128.jpg
СТАМБУЛ, 22 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела очень сложный и долгий путь с РФ и Украиной для решения продовольственного кризиса.В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
https://ria.ru/20220722/koridor-1804329285.html
турция
стамбул
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682880_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_d692f4beb3e90ecdace70a9e4c04cf49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, россия, реджеп тайип эрдоган
17:19 22.07.2022 (обновлено: 17:39 22.07.2022)
Эрдоган рассказал о сложном пути для решения продовольственного кризиса
Эрдоган: Турция, Россия и Украина проделали долгий путь для решения кризиса с зерном