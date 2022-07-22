https://ria.ru/20220722/dosmotr-1804357895.html

Суда для вывоза зерна будут досматривать на оружие дважды, заявил Шойгу

Суда для вывоза зерна будут досматривать на оружие дважды, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.07.2022

Суда для вывоза зерна будут досматривать на оружие дважды, заявил Шойгу

По "продуктовой сделке" досмотры на предмет оружия на борту судов, предназначенных для вывоза украинской сельхозпродукции, будут проводиться на входе и на... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T18:12

2022-07-22T18:12

2022-07-22T18:23

россия

украина

стамбул

оон

ситуация в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. По "продуктовой сделке" досмотры на предмет оружия на борту судов, предназначенных для вывоза украинской сельхозпродукции, будут проводиться на входе и на выходе из Черного моря, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."В соответствии с соглашением, подписанным Россией, Турцией, представителями ООН и Украиной, в Стамбуле создается совместный четырехсторонний координационный центр. Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций. Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море", - рассказал министр.По его словам, в Стамбуле были подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первый предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.По второму документу Россия предложила алгоритм, предусматривающий в том числе морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.

https://ria.ru/20220722/suda-1804333799.html

россия

украина

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, стамбул, оон, ситуация в днр и лнр, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу