https://ria.ru/20220722/dokumenty-1804343711.html

Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет

Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет - РИА Новости, 22.07.2022

Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет

В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:41

2022-07-22T17:41

2022-07-22T22:14

сергей шойгу

экономика

цены на нефть

оон

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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Он уточнил, что "первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки". "Второй документ – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804342666.html

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2022

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Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле соглашений В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. 2022-07-22T17:41 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, экономика, цены на нефть, оон