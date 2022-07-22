Рейтинг@Mail.ru
Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/dokumenty-1804343711.html
Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет
Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет - РИА Новости, 22.07.2022
Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет
В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:41
2022-07-22T22:14
сергей шойгу
экономика
цены на нефть
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804419493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_608e14eb364a0223c2a7c34cc5498c8c.jpg
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Он уточнил, что "первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки". "Второй документ – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804342666.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле соглашений
В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
2022-07-22T17:41
true
PT1M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804419493_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4734d4dbe1b6c048e4d114998cf1a2b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, экономика, цены на нефть, оон
17:41 22.07.2022 (обновлено: 22:14 22.07.2022)
 
Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет

Шойгу: подписанные в Стамбуле документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Сегодня в Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Хочу подчеркнуть, что данные документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет", - рассказал министр.
Он уточнил, что "первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки". "Второй документ – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - добавил Шойгу.
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
Вчера, 17:39
Суда с украинским зерном будут выходить по согласованному коридору
 
Сергей ШойгуЭкономикаЦены на нефтьООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала