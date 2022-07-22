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Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет
Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет - РИА Новости, 22.07.2022
Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет
В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:41
2022-07-22T17:41
2022-07-22T22:14
сергей шойгу
экономика
цены на нефть
оон
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МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.Он уточнил, что "первый документ – меморандум – предполагает подключение ООН по снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки". "Второй документ – определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20220722/zerno-1804342666.html
РИА Новости
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Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле соглашений
В Стамбуле подписаны два документа, нацеленные на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
2022-07-22T17:41
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РИА Новости
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сергей шойгу, экономика, цены на нефть, оон
17:41 22.07.2022 (обновлено: 22:14 22.07.2022)
Шойгу: подписанные документы взаимосвязаны и представляют единый пакет
Шойгу: подписанные в Стамбуле документы взаимосвязаны и представляют собой единый пакет