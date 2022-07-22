https://ria.ru/20220722/devochka-1804242739.html

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую напала обезьяна

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую напала обезьяна - РИА Новости, 22.07.2022

Омбудсмен рассказала о состоянии девочки, на которую напала обезьяна

Уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что навестила девочку, пострадавшую от нападения обезьяны в Подмосковье:... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:33

2022-07-22T13:33

2022-07-22T17:15

происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уполномоченная по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что навестила девочку, пострадавшую от нападения обезьяны в Подмосковье: пациентка идёт на поправку, её перевели из реанимации в обычную палату.Обезьяна в четверг напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу. По словам Мишоновой, обезьяна содержалась в частном зоопарке, семья девочки, на которую напало животное, приехала из Харькова. Подмосковная прокуратура сообщала, что отдел дознания МУ МВД "Мытищинское" завел дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. СК сообщал о заведении уголовного дела о халатности должностных лиц."Вместе с послом ЛНР в РФ Родионом Мирошником навестили в больнице нашу малышку Паулину. Девчушка идёт на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату", - написала Мишонова в своём Telegram-канале.Она уточнила, что на руках и ногах ребёнка травмированы пальцы, а "зубами дикого животного были порваны сухожилия". "Но сейчас все самое страшное позади. Пальчики после операции восстановили свою подвижность. Семья приехала из ЛНР совсем недавно. Собираются остаться на постоянное жительство у нас в Московской области... Мы с семьей на связи. А виновные будут наказаны", - добавила Мишонова.В минздраве Московской области пояснили РИА Новости, что ребенок продолжает лечение в стационарном отделении медицинского учреждения. "Состояние пациента в данный момент стабильное, средней степени тяжести. Врачи продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", - уточнили в министерстве.Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая сообщила, что врачи провели ребенку своевременную операцию, подвижность ног не нарушена. Благодаря слаженным действиям врачей жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.В администрации Мытищ сообщили РИА Новости, что мэрия будет следить за ходом проверки, которую организовала мытищинская прокуратура.

https://ria.ru/20220721/obezyana-1804143855.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Фомченкова

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Нападение обезьяны на ребенка в Мытищах Обезьяна напала на девочку на улице в Мытищах, прокуратура начала проверку. Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве. 2022-07-22T13:33 true PT0M25S

Следователи провели оперативные действия в месте содержания укусившей ребенка обезьяны Местная жительница д. Терпигорьево Мытищинского городского округа не принимала меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке. В результате 21 июля 2022 года обезьяна из вида «матабеев» убежала, и, перебравшись на территорию соседнего участка, напала на ребенка и причинила укушенные раны. Девочка была госпитализирована в медицинское учреждение. 2022-07-22T13:33 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)