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В Белоруссии проект "Без срока давности" помог найти новые захоронения

В Белоруссии проект "Без срока давности" помог найти новые захоронения - РИА Новости, 22.07.2022

В Белоруссии проект "Без срока давности" помог найти новые захоронения

Результаты историко-документального проекта "Без срока давности" в Белоруссии дают возможность найти ранее неизвестные массовые захоронения жертв геноцида,... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T16:07

2022-07-22T16:07

2022-07-22T16:08

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Результаты историко-документального проекта "Без срока давности" в Белоруссии дают возможность найти ранее неизвестные массовые захоронения жертв геноцида, который творили гитлеровские оккупанты и их пособники на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны, заявил директор фонда "Историческая память", член наблюдательного совета Ассоциации историков Союзного государства Александр Дюков.Летом 2022 года завершился масштабный российско-белорусский проект "Без срока давности. Беларусь", в рамках которого в свет вышло шеститомное обобщающее документальное издание о нацистском геноциде на территории республики. Этот обобщающий документальный труд издан Национальным архивом Белоруссии, российским фондом "Историческая память" при поддержке департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии, Ассоциации историков союзного государства и "Поискового движения России". Презентация сборника прошла в пятницу в Москве в пресс-центре МИА "Россия сегодня".В настоящее время генпрокуратура Белоруссии ведет дело о геноциде населения в годы войны, напомнил Дюков, выступая на презентации. Это дело важное и потому, что "позволяет обнаружить ранее неизвестные и никоим образом не отмеченные, не музеефицированные места массового уничтожения мирных жителей", отметил он.По словам Дюкова, он в июне посетил место раскопа на окраине Минска, в котором оказалась огромная могила уничтоженных нацистами мирных жителей."Это было невероятное зрелище. Я никогда не видел настолько массового и страшного захоронения", - признался Дюков."Это место было неизвестным, и только благодаря тому, что в Белоруссии было заведено дело о геноциде, благодаря тому, что так же, как и в России, стал реализовываться проект "Без срока давности", об этом месте стало известно", - сказал историк.Теперь найденные останки людей будут перезахоронены, а место их гибели будет отмечено, добавил Дюков.В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил дело по факту геноцида населения страны в годы войны и в послевоенный период. Швед говорил, что Минск будет в том числе ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Кроме того, по словам генпрокурора, возможна подготовка материалов для привлечения к ответственности подозреваемых лиц в международных инстанциях, трибуналах, которые рассматривали до этого уголовные дела в отношении военных преступников.Число жертв среди мирного населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны существенно больше, чем официально считалось ранее, заявил Швед в январе нынешнего года. С учетом того, что выявляются новые факты, количество уничтоженных нацистами и их пособниками мирных граждан на территории Белоруссии составляет не менее 3 миллионов человек, говорил генпрокурор.

https://ria.ru/20220621/genotsid-1797062879.html

https://ria.ru/20220627/genotsid-1798286440.html

https://ria.ru/20220504/genotsid-1786882083.html

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в мире, белоруссия, россия, минск, москва, поисковое движение россии