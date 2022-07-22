https://ria.ru/20220722/bayden-1804434657.html

​​Белый дом пока не готов объявить дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина

​​Белый дом пока не готов объявить дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.07.2022

​​Белый дом пока не готов объявить дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом пока не готов объявить дату анонсированных президентом США Джо Байденом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила на брифинге... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T23:45

2022-07-22T23:45

2022-07-22T23:45

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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Белый дом пока не готов объявить дату анонсированных президентом США Джо Байденом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила на брифинге пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер."Мне нечего объявить", - сказала представитель Белого дома.Ранее на этой неделе Байден заявил, что планирует провести переговоры с председателем КНР в ближайшие 10 дней. В четверг стало известно, что у президента США диагностировали коронавирус. Представители Байдена заявляют, что его симптомы незначительные и он продолжает работать, соблюдая самоизоляцию. В пятницу, параллельно с брифингом своего пресс-секретаря, Байден проводит видеосовещание по экономическим вопросам, которое транслируется на сайте Белого дома.Отвечая на вопрос о том, изменит ли болезнь президента США его планы по проведению переговоров с председателем КНР, Жан-Пьер заявила, что "он говорил, что намерен поговорить в ближайшие 10 дней", и ей пока нечего объявить.Она напомнила, что в последний раз лидеры США и КНР разговаривали в марте и Вашингтон готов поддерживать каналы связи с китайской стороной.

https://ria.ru/20220720/putin-1803612210.html

https://ria.ru/20220722/bayden-1804432690.html

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в мире, сша, китай, вашингтон (штат)