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​​Белый дом пока не готов объявить дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.07.2022
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​​Белый дом пока не готов объявить дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина
​​Белый дом пока не готов объявить дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 22.07.2022
​​Белый дом пока не готов объявить дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом пока не готов объявить дату анонсированных президентом США Джо Байденом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила на брифинге... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T23:45
2022-07-22T23:45
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Белый дом пока не готов объявить дату анонсированных президентом США Джо Байденом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила на брифинге пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер."Мне нечего объявить", - сказала представитель Белого дома.Ранее на этой неделе Байден заявил, что планирует провести переговоры с председателем КНР в ближайшие 10 дней. В четверг стало известно, что у президента США диагностировали коронавирус. Представители Байдена заявляют, что его симптомы незначительные и он продолжает работать, соблюдая самоизоляцию. В пятницу, параллельно с брифингом своего пресс-секретаря, Байден проводит видеосовещание по экономическим вопросам, которое транслируется на сайте Белого дома.Отвечая на вопрос о том, изменит ли болезнь президента США его планы по проведению переговоров с председателем КНР, Жан-Пьер заявила, что "он говорил, что намерен поговорить в ближайшие 10 дней", и ей пока нечего объявить.Она напомнила, что в последний раз лидеры США и КНР разговаривали в марте и Вашингтон готов поддерживать каналы связи с китайской стороной.
https://ria.ru/20220720/putin-1803612210.html
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в мире, сша, китай, вашингтон (штат)
23:45 22.07.2022
 
​​Белый дом пока не готов объявить дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Карин Жан-Пьер: Белый дом не готов объявить дату переговоров Байдена и Си Цзиньпина

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Белый дом пока не готов объявить дату анонсированных президентом США Джо Байденом переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила на брифинге пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер.
"Мне нечего объявить", - сказала представитель Белого дома.
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Ранее на этой неделе Байден заявил, что планирует провести переговоры с председателем КНР в ближайшие 10 дней. В четверг стало известно, что у президента США диагностировали коронавирус. Представители Байдена заявляют, что его симптомы незначительные и он продолжает работать, соблюдая самоизоляцию. В пятницу, параллельно с брифингом своего пресс-секретаря, Байден проводит видеосовещание по экономическим вопросам, которое транслируется на сайте Белого дома.
Отвечая на вопрос о том, изменит ли болезнь президента США его планы по проведению переговоров с председателем КНР, Жан-Пьер заявила, что "он говорил, что намерен поговорить в ближайшие 10 дней", и ей пока нечего объявить.
Она напомнила, что в последний раз лидеры США и КНР разговаривали в марте и Вашингтон готов поддерживать каналы связи с китайской стороной.
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