https://ria.ru/20220722/bayden-1804271844.html

Эксперт рассказал о препарате, которым лечат Байдена

Эксперт рассказал о препарате, которым лечат Байдена - РИА Новости, 22.07.2022

Эксперт рассказал о препарате, которым лечат Байдена

Препарат Paxlovid от коронавируса, которым лечат президента США Джо Байдена, эффективен, если принимать его в первые два-три дня болезни, в аптеках лекарство... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T15:12

2022-07-22T15:12

2022-07-22T15:12

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джо байден

коронавирус covid-19

карин жан-пьер

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Препарат Paxlovid от коронавируса, которым лечат президента США Джо Байдена, эффективен, если принимать его в первые два-три дня болезни, в аптеках лекарство недоступно, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Байден в четверг сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, он начал принимать лекарство Paxlovid, которое рекомендуется для тех, у кого есть риск тяжёлого течения заболевания. Сам Байден заявил в Twitter, что отлично справляется и продолжает работать после положительного теста на коронавирус.Он добавил, что препарат в США достаточно широко применяют, но "в аптеках он недоступен"."Был зарегистрирован в конце прошлого года... И в Соединённых штатах он (Paxlovid - ред.) применяется. Но у меня такое впечатление, что, может быть, он больше нигде и не применяется. Что он собой представляет? Это препарат - ингибитор вирусной протеазы... При испытаниях он дал хороший результат", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20220721/bayden-1803919940.html

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в мире, россия, сша, джо байден, коронавирус covid-19, карин жан-пьер