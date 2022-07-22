Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о препарате, которым лечат Байдена - РИА Новости, 22.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220722/bayden-1804271844.html
Эксперт рассказал о препарате, которым лечат Байдена
Эксперт рассказал о препарате, которым лечат Байдена - РИА Новости, 22.07.2022
Эксперт рассказал о препарате, которым лечат Байдена
Препарат Paxlovid от коронавируса, которым лечат президента США Джо Байдена, эффективен, если принимать его в первые два-три дня болезни, в аптеках лекарство... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T15:12
2022-07-22T15:12
в мире
россия
сша
джо байден
коронавирус covid-19
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:194:3096:1936_1920x0_80_0_0_45127b56b95e56660b6a70e7ec24472d.jpg
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Препарат Paxlovid от коронавируса, которым лечат президента США Джо Байдена, эффективен, если принимать его в первые два-три дня болезни, в аптеках лекарство недоступно, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Байден в четверг сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, он начал принимать лекарство Paxlovid, которое рекомендуется для тех, у кого есть риск тяжёлого течения заболевания. Сам Байден заявил в Twitter, что отлично справляется и продолжает работать после положительного теста на коронавирус.Он добавил, что препарат в США достаточно широко применяют, но "в аптеках он недоступен"."Был зарегистрирован в конце прошлого года... И в Соединённых штатах он (Paxlovid - ред.) применяется. Но у меня такое впечатление, что, может быть, он больше нигде и не применяется. Что он собой представляет? Это препарат - ингибитор вирусной протеазы... При испытаниях он дал хороший результат", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20220721/bayden-1803919940.html
https://ria.ru/20220721/obyasnenie-1803920329.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_890952e7a44b37c840d7ce1b3c209fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, джо байден, коронавирус covid-19, карин жан-пьер
15:12 22.07.2022
 
Эксперт рассказал о препарате, которым лечат Байдена

Эксперт Альтштейн: препарат, которым лечат Байдена, эффективен, если принять его сразу

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Препарат Paxlovid от коронавируса, которым лечат президента США Джо Байдена, эффективен, если принимать его в первые два-три дня болезни, в аптеках лекарство недоступно, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Байден в четверг сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, он начал принимать лекарство Paxlovid, которое рекомендуется для тех, у кого есть риск тяжёлого течения заболевания. Сам Байден заявил в Twitter, что отлично справляется и продолжает работать после положительного теста на коронавирус.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 02:00
В США спрогнозировали, сколько еще протянет Байден
"Выписать его (лекарство Paxlovid – ред.), купить - нельзя. Только по рецепту врача. И, как правило, нередко бывает так, что пока его получают и применяют, проходит какое-то время. А его эффективность очень сильно зависит от времени. Если начинать в первые два-три дня болезни, то он довольно эффективный. В более поздние сроки его эффективность снижается. Если посмотреть на... летальность вируса в Соединённых Штатах, то если бы Paxlovid сильно повлиял на ситуацию, то можно было бы предполагать, что будет очень низкая летальность. На самом деле у них летальность выше, чем в европейских странах", - сказал Альтштейн.
Он добавил, что препарат в США достаточно широко применяют, но "в аптеках он недоступен".
"Был зарегистрирован в конце прошлого года... И в Соединённых штатах он (Paxlovid - ред.) применяется. Но у меня такое впечатление, что, может быть, он больше нигде и не применяется. Что он собой представляет? Это препарат - ингибитор вирусной протеазы... При испытаниях он дал хороший результат", - добавил эксперт.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 02:04
В Белом доме объяснили слова Байдена о заболевании раком
 
В миреРоссияСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19Карин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала