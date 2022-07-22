Эксперт рассказал о препарате, которым лечат Байдена
Эксперт Альтштейн: препарат, которым лечат Байдена, эффективен, если принять его сразу
© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден . Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Препарат Paxlovid от коронавируса, которым лечат президента США Джо Байдена, эффективен, если принимать его в первые два-три дня болезни, в аптеках лекарство недоступно, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Байден в четверг сдал положительный тест на коронавирус. Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, он начал принимать лекарство Paxlovid, которое рекомендуется для тех, у кого есть риск тяжёлого течения заболевания. Сам Байден заявил в Twitter, что отлично справляется и продолжает работать после положительного теста на коронавирус.
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"Выписать его (лекарство Paxlovid – ред.), купить - нельзя. Только по рецепту врача. И, как правило, нередко бывает так, что пока его получают и применяют, проходит какое-то время. А его эффективность очень сильно зависит от времени. Если начинать в первые два-три дня болезни, то он довольно эффективный. В более поздние сроки его эффективность снижается. Если посмотреть на... летальность вируса в Соединённых Штатах, то если бы Paxlovid сильно повлиял на ситуацию, то можно было бы предполагать, что будет очень низкая летальность. На самом деле у них летальность выше, чем в европейских странах", - сказал Альтштейн.
Он добавил, что препарат в США достаточно широко применяют, но "в аптеках он недоступен".
"Был зарегистрирован в конце прошлого года... И в Соединённых штатах он (Paxlovid - ред.) применяется. Но у меня такое впечатление, что, может быть, он больше нигде и не применяется. Что он собой представляет? Это препарат - ингибитор вирусной протеазы... При испытаниях он дал хороший результат", - добавил эксперт.
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