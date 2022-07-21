https://ria.ru/20220721/zerno-1804137232.html
В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна
В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна - РИА Новости, 21.07.2022
В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна
Подписание договоренности по экспорту зерна состоится 22 июля в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в ООН. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:17
2022-07-21T20:17
2022-07-21T23:09
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ООН, 21 июл — РИА Новости. Подписание договоренности по экспорту зерна состоится 22 июля в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в ООН."Похоже, что все вопросы по зерну решены, и завтра действительно состоится подписание договоренности", — рассказал собеседник агентства.В администрации президента Турции также заявили, что подписание документа по "зерновому вопросу" пройдет в пятницу в 16:30 мск в Стамбуле, в церемонии примут участие глава принимающего государства Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.На минувшей неделе военные делегации Турции, России, Украины и ООН провели переговоры по урегулированию зернового вопроса. По итогам сторонам удалость договориться о создании координационного центра в Стамбуле.Ранее источник РИА Новости сообщал, что существенных препятствий для подписания документа по выводу судов с зерном в Черном море нет, осталось обсудить технические детали. По его словам, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки кораблей вблизи украинских вод, а не в самих портах, Турция и ООН планируют контролировать суда совместными усилиями.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без проблем.
https://ria.ru/20220720/zerno-1803913465.html
https://ria.ru/20220720/zerno-1803636004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, хулуси акар, владимир путин, стамбул, турция, россия, оон, ситуация в днр и лнр, реджеп тайип эрдоган, антониу гутерреш
20:17 21.07.2022 (обновлено: 23:09 21.07.2022)
В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна
Источник в ООН сообщил, что вопросы по экспорту зерна решены
ООН, 21 июл — РИА Новости. Подписание договоренности по экспорту зерна состоится 22 июля в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в ООН.
"Похоже, что все вопросы по зерну решены, и завтра действительно состоится подписание договоренности", — рассказал собеседник агентства.
В администрации президента Турции также заявили, что подписание документа по "зерновому вопросу" пройдет в пятницу в 16:30 мск в Стамбуле, в церемонии примут участие глава принимающего государства Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
На минувшей неделе военные делегации Турции
, России, Украины и ООН
провели переговоры по урегулированию зернового вопроса. По итогам сторонам удалость договориться о создании координационного центра в Стамбуле.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что существенных препятствий для подписания документа по выводу судов с зерном в Черном море нет, осталось обсудить технические детали. По его словам, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки кораблей вблизи украинских вод, а не в самих портах, Турция и ООН планируют контролировать суда совместными усилиями.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин
, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без проблем.