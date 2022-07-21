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В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна - РИА Новости, 21.07.2022
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В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна
В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна - РИА Новости, 21.07.2022
В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна
Подписание договоренности по экспорту зерна состоится 22 июля в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в ООН. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:17
2022-07-21T23:09
в мире
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ООН, 21 июл — РИА Новости. Подписание договоренности по экспорту зерна состоится 22 июля в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в ООН."Похоже, что все вопросы по зерну решены, и завтра действительно состоится подписание договоренности", — рассказал собеседник агентства.В администрации президента Турции также заявили, что подписание документа по "зерновому вопросу" пройдет в пятницу в 16:30 мск в Стамбуле, в церемонии примут участие глава принимающего государства Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.На минувшей неделе военные делегации Турции, России, Украины и ООН провели переговоры по урегулированию зернового вопроса. По итогам сторонам удалость договориться о создании координационного центра в Стамбуле.Ранее источник РИА Новости сообщал, что существенных препятствий для подписания документа по выводу судов с зерном в Черном море нет, осталось обсудить технические детали. По его словам, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки кораблей вблизи украинских вод, а не в самих портах, Турция и ООН планируют контролировать суда совместными усилиями.В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без проблем.
https://ria.ru/20220720/zerno-1803913465.html
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в мире, цены на нефть, хулуси акар, владимир путин, стамбул, турция, россия, оон, ситуация в днр и лнр, реджеп тайип эрдоган, антониу гутерреш
20:17 21.07.2022 (обновлено: 23:09 21.07.2022)
 
В Стамбуле подпишут соглашение по экспорту украинского зерна

Источник в ООН сообщил, что вопросы по экспорту зерна решены

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ООН, 21 июл — РИА Новости. Подписание договоренности по экспорту зерна состоится 22 июля в Стамбуле, сообщил РИА Новости источник в ООН.
"Похоже, что все вопросы по зерну решены, и завтра действительно состоится подписание договоренности", — рассказал собеседник агентства.
Зерна озимой пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 23:50
Депутат Рады: Киев будет экспортировать зерно через три украинских порта
В администрации президента Турции также заявили, что подписание документа по "зерновому вопросу" пройдет в пятницу в 16:30 мск в Стамбуле, в церемонии примут участие глава принимающего государства Реджеп Тайип Эрдоган и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
На минувшей неделе военные делегации Турции, России, Украины и ООН провели переговоры по урегулированию зернового вопроса. По итогам сторонам удалость договориться о создании координационного центра в Стамбуле.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 10:25
Суда с зерном будут ходить в Черном море до разминирования, заявил источник
Ранее источник РИА Новости сообщал, что существенных препятствий для подписания документа по выводу судов с зерном в Черном море нет, осталось обсудить технические детали. По его словам, соглашение подразумевает создание зоны безопасности для проверки кораблей вблизи украинских вод, а не в самих портах, Турция и ООН планируют контролировать суда совместными усилиями.
В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без проблем.
Мужчина в супермаркете в Алене, Германия - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 08:00
Запад ждет глобальных голодных бунтов
 
В миреЦены на нефтьХулуси АкарВладимир ПутинСтамбулТурцияРоссияООНСитуация в ДНР и ЛНРРеджеп Тайип ЭрдоганАнтониу Гутерреш
 
 
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