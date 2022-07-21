https://ria.ru/20220721/zakupki-1804084894.html

Закупки компаний с госучастием у МСП в первом полугодии выросли на 5%

Закупки компаний с госучастием у МСП в первом полугодии выросли на 5% - РИА Новости, 21.07.2022

Закупки компаний с госучастием у МСП в первом полугодии выросли на 5%

Закупки компаний с госучастием у МСП в первом полугодии выросли на 5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:11

2022-07-21T17:11

2022-07-21T17:11

корпорация мсп

россия

технологии

новости компаний - экономика

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Закупки компаний с госучастием у МСП в первом полугодии выросли на 5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.По поручению президента РФ в 2021 году обязательная квота закупок крупнейших и региональных заказчиков у МСП была увеличена до 25%, мониторинг соблюдения квоты осуществляет Корпорация МСП."На сегодняшний момент на 5% больше заказов размещено, чем за соответствующий период прошлого года. Активно работают Астраханская, Костромская, Ленинградская области. Предприниматели и корпорации там активно взаимодействуют", — сказал министр.По его словам, наибольший рост закупок у МСП наблюдался в сегменте текстильной продукции – увеличение в 6 раз по сравнению с показателями прошлого года. Закупки одежды, в том числе спецодежды, выросли в 5 раз. Значительно увеличились закупки крупных компаний у МСП машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, строительства и обустройства автодорог.При этом он отметил, что цифровая платформа станет для предпринимателей источником информации о всех федеральных и региональных мерах господдержки.Министр затронул тему изменений, которые вносятся в программы льготного кредитования бизнеса.По его словам, существенные изменения произошли в совместной программе стимулирования кредитования Корпорации "МСП" и Банка России. Вместо фиксированной ставки по кредиту произошел переход к формуле "ключевая ставка плюс 3%". По ранее выданным кредитам данной программы банки обязаны автоматически снизить ставки в течение месяца. От предпринимателей не потребуется дополнительных обращений или заявлений по этому вопросу.Помимо этого, в пилотном режиме будут объединены 2 действующие программы, "ПСК" и 1764. Новая программа ориентирована на инвестиционные цели в приоритетных отраслях — обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, гостиничном бизнесе. Эти отрасли были определены вместе с представителями бизнеса и регионами. Размер кредитов по новой программе — от 50 миллионов."В результате бизнес может получить под 5% кредиты до 3 лет. И это даёт возможность запустить инвестиционный цикл", — сказал министр.Решетников пояснил, что новые задачи программ связаны с новой стратегией поддержки бизнеса, ориентированной на более долгосрочную перспективу.

https://ria.ru/20220720/kreditovanie-1803504988.html

https://ria.ru/20220712/kreditovanie-1801907162.html

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Алёна Пава

корпорация мсп, россия, технологии, новости компаний - экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)