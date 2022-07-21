ВСУ заманивали мариупольцев на "Азовсталь" под предлогом эвакуации

ВСУ заманивали мариупольцев в комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" под предлогом эвакуации
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.
Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.
Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.
Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.
В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.
В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.
Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.
Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.
Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.
Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.
Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.
Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.
В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.
Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.
Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.