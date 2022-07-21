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ВСУ заманивали мариупольцев на "Азовсталь" под предлогом эвакуации - РИА Новости, 21.07.2022
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ВСУ заманивали мариупольцев на "Азовсталь" под предлогом эвакуации
ВСУ заманивали мариупольцев на "Азовсталь" под предлогом эвакуации - РИА Новости, 21.07.2022
ВСУ заманивали мариупольцев на "Азовсталь" под предлогом эвакуации
Украинские националисты в Мариуполе заманивали гражданское население в промзоны комбинатов имени Ильича и "Азовсталь" под предлогом эвакуации, сообщил РИА... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:53
2022-07-21T14:53
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские националисты в Мариуполе заманивали гражданское население в промзоны комбинатов имени Ильича и "Азовсталь" под предлогом эвакуации, сообщил РИА Новости командир батареи 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Гром"."Ни для кого не секрет, что они творили в Мариуполе. Как они расстреливали людей, как затягивали их под предлогом эвакуации на территорию заводов", - рассказал офицер.Офицер подтвердил и другие факты зверств украинских фашистов."Ничего не меняется. Как фашисты действовали в 1940-х годах на наших территориях, то есть убивали и сжигали, расстреливали мирных гражданских людей, то же самое происходит и сейчас. Даже без какого-либо повода. Ситуаций таких очень много. Остановил, лицо не понравилось, взяли прострелили ногу, либо расстреляли вообще", - сказал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия
14:53 21.07.2022
 
ВСУ заманивали мариупольцев на "Азовсталь" под предлогом эвакуации

ВСУ заманивали мариупольцев в комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" под предлогом эвакуации

© РИА Новости / Андрей КоцМеталлургический комбинат "Азовсталь" после освобождения союзными войсками армий России и ДНР
Металлургический комбинат Азовсталь после освобождения союзными войсками армий России и ДНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Металлургический комбинат "Азовсталь" после освобождения союзными войсками армий России и ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские националисты в Мариуполе заманивали гражданское население в промзоны комбинатов имени Ильича и "Азовсталь" под предлогом эвакуации, сообщил РИА Новости командир батареи 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Гром".
"Ни для кого не секрет, что они творили в Мариуполе. Как они расстреливали людей, как затягивали их под предлогом эвакуации на территорию заводов", - рассказал офицер.
"Обеспечить безопасность": разминирование мариупольского аэропорта
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

Разминирование мариупольского аэропорта
1 из 8

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
2 из 8

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
3 из 8

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
4 из 8

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ производит разминирование территории мариупольского аэропорта
5 из 8

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
6 из 8

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ у здания мариупольского аэропорта
7 из 8

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

Разрушенное здание терминала аэропорта Мариуполя
8 из 8

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 8

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 8

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 8

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 8

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 8

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 8

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 8

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 8

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Офицер подтвердил и другие факты зверств украинских фашистов.
"Ничего не меняется. Как фашисты действовали в 1940-х годах на наших территориях, то есть убивали и сжигали, расстреливали мирных гражданских людей, то же самое происходит и сейчас. Даже без какого-либо повода. Ситуаций таких очень много. Остановил, лицо не понравилось, взяли прострелили ногу, либо расстреляли вообще", - сказал он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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