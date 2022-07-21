https://ria.ru/20220721/vsu-1804037330.html

ВСУ заманивали мариупольцев на "Азовсталь" под предлогом эвакуации

ВСУ заманивали мариупольцев на "Азовсталь" под предлогом эвакуации - РИА Новости, 21.07.2022

ВСУ заманивали мариупольцев на "Азовсталь" под предлогом эвакуации

Украинские националисты в Мариуполе заманивали гражданское население в промзоны комбинатов имени Ильича и "Азовсталь" под предлогом эвакуации, сообщил РИА... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:53

2022-07-21T14:53

2022-07-21T14:53

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793595957_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_7b21d617276928967da5053c6a0c07c5.jpg

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские националисты в Мариуполе заманивали гражданское население в промзоны комбинатов имени Ильича и "Азовсталь" под предлогом эвакуации, сообщил РИА Новости командир батареи 9-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Гром"."Ни для кого не секрет, что они творили в Мариуполе. Как они расстреливали людей, как затягивали их под предлогом эвакуации на территорию заводов", - рассказал офицер.Офицер подтвердил и другие факты зверств украинских фашистов."Ничего не меняется. Как фашисты действовали в 1940-х годах на наших территориях, то есть убивали и сжигали, расстреливали мирных гражданских людей, то же самое происходит и сейчас. Даже без какого-либо повода. Ситуаций таких очень много. Остановил, лицо не понравилось, взяли прострелили ногу, либо расстреляли вообще", - сказал он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия