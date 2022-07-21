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"Обеспечить безопасность": разминирование мариупольского аэропорта - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/mariupol-1803973744.html
"Обеспечить безопасность": разминирование мариупольского аэропорта
"Обеспечить безопасность": разминирование мариупольского аэропорта - РИА Новости, 21.07.2022
"Обеспечить безопасность": разминирование мариупольского аэропорта
Российские саперы приступили к работе в аэропорту Мариуполя. Разминирование территорий — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 21.07.2022
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фото
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
донецкая народная республика
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Российские саперы приступили к работе в аэропорту Мариуполя. Разминирование территорий — в фотоленте Ria.ru.
мариуполь
россия
донецкая народная республика
украина
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фото, фото, в мире, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донецкая народная республика, украина
12:46 21.07.2022 (обновлено: 15:23 21.07.2022)
 

"Обеспечить безопасность": разминирование мариупольского аэропорта

Читать ria.ru в
Российские саперы приступили к работе в аэропорту Мариуполя. Разминирование территорий — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

Разминирование мариупольского аэропорта
1 из 8

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
2 из 8

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

© РИА Новости
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Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
3 из 8

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
4 из 8

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

© РИА Новости
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В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ производит разминирование территории мариупольского аэропорта
5 из 8

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
6 из 8

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

© РИА Новости
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Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ у здания мариупольского аэропорта
7 из 8

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

© РИА Новости
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Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

Разрушенное здание терминала аэропорта Мариуполя
8 из 8

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеФотоВ миреМариупольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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