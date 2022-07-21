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Выставку работ Михаила Врубеля в Русском музее продлили

Выставку работ Михаила Врубеля в Русском музее продлили - РИА Новости, 21.07.2022

Выставку работ Михаила Врубеля в Русском музее продлили

Выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлевается до 15 октября, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:08

2022-07-21T15:08

2022-07-21T15:08

культура

михаил врубель

санкт-петербург

русский музей

третьяковская галерея

новости культуры

музеи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлевается до 15 октября, сообщает пресс-служба музея.Экспозиция, разместившаяся в корпусе Бенуа Михайловского дворца, открылась 2 июня. Она объединила более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Санкт-Петербурга и Москвы. Планировалось, что выставка будет открыта до 2 августа."Русский музей объявляет о продлении выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" до 15 октября 2022 года", – говорится в сообщении.Также с 23 июля музей продлевает время работы выставки по средам, пятницам и субботам до 21.00.Музей сообщил, что направил обращения в прокуратуру в связи с незаконной продажей билетов на выставку на сторонних сайтах."Мы приносим извинения нашим посетителям за сложившуюся ситуацию и трудности в посещении выставки. Русский музей сообщает, что его единственным официальным сайтом является www.rusmuseum.ru. Просим вас быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов. Билеты в наш музей в сети интернет можно приобрести только через официальный сайт музея", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220719/ikona-1803372605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

михаил врубель, санкт-петербург, русский музей, третьяковская галерея, новости культуры, музеи, выставки