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Выставку работ Михаила Врубеля в Русском музее продлили
Выставку работ Михаила Врубеля в Русском музее продлили - РИА Новости, 21.07.2022
Выставку работ Михаила Врубеля в Русском музее продлили
Выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлевается до 15 октября, сообщает пресс-служба музея. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:08
2022-07-21T15:08
2022-07-21T15:08
культура
михаил врубель
санкт-петербург
русский музей
третьяковская галерея
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлевается до 15 октября, сообщает пресс-служба музея.Экспозиция, разместившаяся в корпусе Бенуа Михайловского дворца, открылась 2 июня. Она объединила более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Санкт-Петербурга и Москвы. Планировалось, что выставка будет открыта до 2 августа."Русский музей объявляет о продлении выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" до 15 октября 2022 года", – говорится в сообщении.Также с 23 июля музей продлевает время работы выставки по средам, пятницам и субботам до 21.00.Музей сообщил, что направил обращения в прокуратуру в связи с незаконной продажей билетов на выставку на сторонних сайтах."Мы приносим извинения нашим посетителям за сложившуюся ситуацию и трудности в посещении выставки. Русский музей сообщает, что его единственным официальным сайтом является www.rusmuseum.ru. Просим вас быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов. Билеты в наш музей в сети интернет можно приобрести только через официальный сайт музея", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил врубель, санкт-петербург, русский музей, третьяковская галерея, новости культуры, музеи, выставки
Выставку работ Михаила Врубеля в Русском музее продлили
Выставку работ Михаила Врубеля в Русском музее в Петербурге продлили до 15 октября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Выставка "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" в Государственном Русском музее продлевается до 15 октября, сообщает пресс-служба музея.
Экспозиция, разместившаяся в корпусе Бенуа Михайловского дворца, открылась 2 июня. Она объединила более 200 произведений из собрания Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Санкт-Петербурга и Москвы. Планировалось, что выставка будет открыта до 2 августа.
"Русский музей объявляет о продлении выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения" до 15 октября 2022 года", – говорится в сообщении.
Также с 23 июля музей продлевает время работы выставки по средам, пятницам и субботам до 21.00.
Музей сообщил, что направил обращения в прокуратуру в связи с незаконной продажей билетов на выставку на сторонних сайтах.
"Мы приносим извинения нашим посетителям за сложившуюся ситуацию и трудности в посещении выставки. Русский музей сообщает, что его единственным официальным сайтом является www.rusmuseum.ru. Просим вас быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов. Билеты в наш музей в сети интернет можно приобрести только через официальный сайт музея", - отмечается в сообщении.