https://ria.ru/20220721/volosy-1803919502.html

Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими

Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими - РИА Новости, 21.07.2022

Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими

Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что просмотр фотографий президента России Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T01:56

2022-07-21T01:56

2022-07-21T11:16

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что просмотр фотографий президента России Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах.Бернс также считает, будто российские власти преследуют целью восстановить сферы влияния в соседних странах и "восстановить Россию в качестве великой силы", но не верят, что это "можно сделать без контроля над Украиной".Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.

https://ria.ru/20220721/putin-1803918173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, иран, сша