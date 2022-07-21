01:56 21.07.2022 (обновлено: 11:16 21.07.2022)
Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими
Директор ЦРУ Бернс признался в появлении седины после переговоров с Россией и Ираном
© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что просмотр фотографий президента России Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах.
"Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.). Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы", — сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.
Бернс также считает, будто российские власти преследуют целью восстановить сферы влияния в соседних странах и "восстановить Россию в качестве великой силы", но не верят, что это "можно сделать без контроля над Украиной".
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.