Рейтинг@Mail.ru
Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/volosy-1803919502.html
Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими
Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими - РИА Новости, 21.07.2022
Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими
Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что просмотр фотографий президента России Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T01:56
2022-07-21T11:16
в мире
россия
иран
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742488917_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_aa28e7377e20af197ba9bb309ba55160.jpg
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что просмотр фотографий президента России Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах.Бернс также считает, будто российские власти преследуют целью восстановить сферы влияния в соседних странах и "восстановить Россию в качестве великой силы", но не верят, что это "можно сделать без контроля над Украиной".Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.
https://ria.ru/20220721/putin-1803918173.html
россия
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742488917_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b423bec76dd266976be07baf3df68d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, сша
01:56 21.07.2022 (обновлено: 11:16 21.07.2022)
 
Директор ЦРУ признался, что поседел из-за переговоров с русскими

Директор ЦРУ Бернс признался в появлении седины после переговоров с Россией и Ираном

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс признался, что просмотр фотографий президента России Владимира Путина в Иране напомнил ему о седых волосах.

"Я не испытываю ностальгию, когда смотрю на изображения президента Путина и верховного лидера Ирана (Али Хаменеи. — Прим. ред.). Потому что большинство моих седых волос появилось от переговоров с русскими и иранцами за годы", — сказал Бернс на мероприятии Аспенского форума.

Бернс также считает, будто российские власти преследуют целью восстановить сферы влияния в соседних странах и "восстановить Россию в качестве великой силы", но не верят, что это "можно сделать без контроля над Украиной".
Президенты России, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган в минувший вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Белый дом из этого визита Путина в Тегеран сделал вывод об изоляции России. В Кремле же подобные заявление со стороны США назвали в корне неверной оценкой.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
01:31
Директор ЦРУ заявил, что Путин слишком здоров
 
В миреРоссияИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала