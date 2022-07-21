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Всех застрявших на колесе обозрения в Волгограде спасли - РИА Новости, 21.07.2022
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Всех застрявших на колесе обозрения в Волгограде спасли
Всех застрявших на колесе обозрения в Волгограде спасли - РИА Новости, 21.07.2022
Всех застрявших на колесе обозрения в Волгограде спасли
Всех застрявших на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде эвакуировали, среди них оказались 10 детей, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T03:01
2022-07-21T03:22
происшествия
волгоград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Всех застрявших на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде эвакуировали, среди них оказались 10 детей, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области сообщали, что колесо обозрения в Волгограде остановилось, заблокированными в кабинках оказались 24 человека. Отмечалось, что аттракцион остановился из-за неисправности электропривода."На данный момент все люди эвакуированы. Всего силами ГУ МЧС России по Волгоградской области и Службы спасения города Волгограда был эвакуирован из кабинок колеса обозрения 21 человек, в том числе 10 детей. Всего привлекалось 22 человека личного состава и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.Колесо обозрения высотой 50 метров, на нем установлено 20 кабинок. "Это самый высокий в городе аттракцион, построенный по современным стандартам качества и безопасности", - говорится на сайте Центрального парка.
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происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
03:01 21.07.2022 (обновлено: 03:22 21.07.2022)
 
Всех застрявших на колесе обозрения в Волгограде спасли

Всех застрявших на колесе обозрения в Волгограде спасли, среди них оказались 10 детей

© МЧС РФ Главное управление по Волгоградской областиКолесо обозрения в Волгограде
Колесо обозрения в Волгограде - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© МЧС РФ Главное управление по Волгоградской области
Колесо обозрения в Волгограде
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Всех застрявших на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде эвакуировали, среди них оказались 10 детей, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области сообщали, что колесо обозрения в Волгограде остановилось, заблокированными в кабинках оказались 24 человека. Отмечалось, что аттракцион остановился из-за неисправности электропривода.
"На данный момент все люди эвакуированы. Всего силами ГУ МЧС России по Волгоградской области и Службы спасения города Волгограда был эвакуирован из кабинок колеса обозрения 21 человек, в том числе 10 детей. Всего привлекалось 22 человека личного состава и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.
Колесо обозрения высотой 50 метров, на нем установлено 20 кабинок. "Это самый высокий в городе аттракцион, построенный по современным стандартам качества и безопасности", - говорится на сайте Центрального парка.
Аттракцион - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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ПроисшествияВолгоградМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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