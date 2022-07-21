https://ria.ru/20220721/volgograd-1803921859.html

Всех застрявших на колесе обозрения в Волгограде спасли

Всех застрявших на колесе обозрения в Волгограде спасли - РИА Новости, 21.07.2022

Всех застрявших на колесе обозрения в Волгограде спасли

Всех застрявших на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде эвакуировали, среди них оказались 10 детей, сообщается на сайте... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T03:01

2022-07-21T03:01

2022-07-21T03:22

происшествия

волгоград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Всех застрявших на колесе обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде эвакуировали, среди них оказались 10 детей, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области сообщали, что колесо обозрения в Волгограде остановилось, заблокированными в кабинках оказались 24 человека. Отмечалось, что аттракцион остановился из-за неисправности электропривода."На данный момент все люди эвакуированы. Всего силами ГУ МЧС России по Волгоградской области и Службы спасения города Волгограда был эвакуирован из кабинок колеса обозрения 21 человек, в том числе 10 детей. Всего привлекалось 22 человека личного состава и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и 5 единиц техники", - говорится в сообщении.Колесо обозрения высотой 50 метров, на нем установлено 20 кабинок. "Это самый высокий в городе аттракцион, построенный по современным стандартам качества и безопасности", - говорится на сайте Центрального парка.

https://radiosputnik.ria.ru/20220714/zakon-1802401946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, волгоград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия