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За сутки из опасных районов Украины эвакуировали около 28 тысяч человек - РИА Новости, 21.07.2022
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За сутки из опасных районов Украины эвакуировали около 28 тысяч человек
За сутки из опасных районов Украины эвакуировали около 28 тысяч человек - РИА Новости, 21.07.2022
За сутки из опасных районов Украины эвакуировали около 28 тысяч человек
За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 27 698 человек, в том числе 4... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:40
2022-07-21T22:40
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 27 698 человек, в том числе 4 611 детей, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 698 человек, в том числе 4 611 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 746 295 человек, из которых 435 921 ребенок", - заявил Мизинцев.По его словам, государственную границу РФ пересекли 442 837 автомобилей, в том числе за сутки – 4 987."В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - сообщил генерал.Он также заявил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 32 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей."Всего в базе данных 2 759 528 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - сообщил Мизинцев.
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в мире, украина, россия, донбасс
22:40 21.07.2022
 
За сутки из опасных районов Украины эвакуировали около 28 тысяч человек

Минобороны: за сутки из опасных районов Украины эвакуировали около 28 тысяч человек

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМногодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Многодетные жители Волчанска и беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 27 698 человек, в том числе 4 611 детей, заявил в четверг руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 698 человек, в том числе 4 611 детей, а всего с начала специальной военной операции – 2 746 295 человек, из которых 435 921 ребенок", - заявил Мизинцев.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:54Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.07.2022
Инфографика
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По его словам, государственную границу РФ пересекли 442 837 автомобилей, в том числе за сутки – 4 987.
"В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий", - сообщил генерал.
Он также заявил, что на "Горячую линию" Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации за прошедшие сутки поступило 32 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.
"Всего в базе данных 2 759 528 таких обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и подконтрольной киевским властям территории Донецкой Народной Республики", - сообщил Мизинцев.
"Обеспечить безопасность": разминирование мариупольского аэропорта
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

Разминирование мариупольского аэропорта
1 из 8

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
2 из 8

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
3 из 8

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой производит разминирование мариупольского аэропорта
4 из 8

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

Военнослужащий группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ производит разминирование территории мариупольского аэропорта
5 из 8

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

Разрушенный терминал мариупольского аэропорта
6 из 8

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ у здания мариупольского аэропорта
7 из 8

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

Разрушенное здание терминала аэропорта Мариуполя
8 из 8

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 8

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование в аэропорту Мариуполя.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 8

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, аэропорт планируется восстановить, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 8

Командир группы разминирования старший лейтенант Амир Шахбанов, рассказал, что саперы получили задачу на обезвреживание местности площадью 230 квадратных километров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 8

Он пояснил, что с такими задачами группа сталкивается регулярно.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 8

В основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 8

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 8

Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь во время карательной операции.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 8

Минобороны России сообщило о полном освобождении города 20 мая 2022 года.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
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