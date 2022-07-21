https://ria.ru/20220721/ukraina-1804088403.html

На Украине разрабатывают новый закон о запрете российских медиа ресурсов

На Украине разрабатывают новый закон о запрете российских медиа ресурсов - РИА Новости, 21.07.2022

На Украине разрабатывают новый закон о запрете российских медиа ресурсов

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что правительство разрабатывает новый закон по запрету российских телеканалов и других средств информации. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:21

2022-07-21T17:21

2022-07-21T17:21

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нтв (телеканал)

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что правительство разрабатывает новый закон по запрету российских телеканалов и других средств информации.В среду состоялась заседание министерства культуры и информационной политики при участии с Нацсовета, офиса вице-премьера по вопросам евроинтеграции и комитета парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики по разработке проекта закона по соответствию Европейским директивам."Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины. Все телеканалы и другие средства массовой информации с происхождением из государства-агрессора будут запрещены", - сообщил Ткаченко в своем Telegram-канале.Он отметил, что новый закон о медиа продиктован евроинтеграцией и "поможет удвоить усилия по борьбе с российскими фейками и дезинформацией".В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне.В июле 2021 года Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении "Россия 24", РТР-Планеты, НТВ и "Первого канала", а также ряда российских сайтов и социальных сетей.В Киеве пресс-служба горсовета 1 июля 2022 года сообщила о разработанном проекте решения, которым планируется ввести запрет на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта в столице Украины, в том числе книг, спектаклей и концертов.

https://ria.ru/20220706/azarov-1800785500.html

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в мире, технологии, владимир зеленский, украина, киев, нтв (телеканал)