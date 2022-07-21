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На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/ukraina-1804004957.html
На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие
На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие - РИА Новости, 21.07.2022
На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие
Группа, которая под видом украинских военных продавала оружие и наркотики, задержана в Донбассе, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:35
2022-07-21T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Группа, которая под видом украинских военных продавала оружие и наркотики, задержана в Донбассе, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.По информации ведомства, на границе с Днепропетровской областью правоохранители остановили два автомобиля злоумышленников. В них обнаружили пулемет, гранаты, патроны, а также психотропное вещество альфа-PVP. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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в мире, украина, днепропетровская область
13:35 21.07.2022 (обновлено: 13:45 21.07.2022)
 
На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие

ГБР: на Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие и наркотики

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Группа, которая под видом украинских военных продавала оружие и наркотики, задержана в Донбассе, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.
"В Донецкой области ГБР разоблачило злоумышленников, которые под видом военнослужащих торговали оружием и наркотиками. Участники группировки, один из которых иностранец, использовали форменную одежду и автомобиль с опознавательными знаками военнослужащих вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении Госбюро расследований в Telegram-канале.
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По информации ведомства, на границе с Днепропетровской областью правоохранители остановили два автомобиля злоумышленников. В них обнаружили пулемет, гранаты, патроны, а также психотропное вещество альфа-PVP. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская область
 
 
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