https://ria.ru/20220721/ukraina-1804004957.html

На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие

На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие - РИА Новости, 21.07.2022

На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие

Группа, которая под видом украинских военных продавала оружие и наркотики, задержана в Донбассе, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:35

2022-07-21T13:35

2022-07-21T13:45

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Группа, которая под видом украинских военных продавала оружие и наркотики, задержана в Донбассе, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.По информации ведомства, на границе с Днепропетровской областью правоохранители остановили два автомобиля злоумышленников. В них обнаружили пулемет, гранаты, патроны, а также психотропное вещество альфа-PVP. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям.

https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html

украина

днепропетровская область

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в мире, украина, днепропетровская область