https://ria.ru/20220721/ukraina-1804004957.html
На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие
На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие - РИА Новости, 21.07.2022
На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие
Группа, которая под видом украинских военных продавала оружие и наркотики, задержана в Донбассе, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:35
2022-07-21T13:35
2022-07-21T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945924_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_469e6876a0602dc9f4c596233a52d2a2.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Группа, которая под видом украинских военных продавала оружие и наркотики, задержана в Донбассе, сообщили в Госбюро расследований (ГБР) Украины.По информации ведомства, на границе с Днепропетровской областью правоохранители остановили два автомобиля злоумышленников. В них обнаружили пулемет, гранаты, патроны, а также психотропное вещество альфа-PVP. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям.
https://ria.ru/20220721/ukraina-1803934228.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945924_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a2c5c42261a16ebc2de1a374ff956b04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область
13:35 21.07.2022 (обновлено: 13:45 21.07.2022)
На Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие
ГБР: на Украине задержали группу, которая под видом военных продавала оружие и наркотики