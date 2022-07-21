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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:28
2022-07-21T13:28
2022-07-21T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220523/tribunal-1790128834.html
донецкая народная республика
петровский район
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
СЦКК в ДНР: украинские войска выпустили три снаряда по Донецку