https://ria.ru/20220721/ukraina-1804002157.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:28

2022-07-21T13:28

2022-07-21T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220523/tribunal-1790128834.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр)